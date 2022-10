Google Pixel 7 & 7 Pro vorgestellt: Alle Infos zu Specs, Preisen & Co.

Bereits vor der dem offiziellen Launch-Event am 6. Oktober hatte Google das Design und die Farben der Modelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro umfassend gezeigt. Jetzt folgten alle Details inklusive der Preise. Wie die meisten Hersteller verbessert Google seine Pixel-Handys im Detail. Doch bleibt ein nerviges Problem bestehen?

Display & Design

Das Pixel 7 ist mit seinem 6,3 Zoll Display kleiner und kompakter als das Pixel 7 Pro, dessen Bildschirm 6,7 Zoll misst. Aber auch die sonstigen Specs der Panels sind unterschiedlich: So bietet nur das Pixel 7 Pro ein LTPO-OLED mit einer variablen Bildfrequenz von bis zu 120 Hertz sowie eine Auflösung von QHD+. Das Pixel 7 kommt mit maximal 90 Hertz und Full-HD daher. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1400 bzw. 1500 Nits sind aber beide fast gleichauf.

Das Grund-Design orientiert sich am Vorgänger, das Pixel 7 (Pro) sieht jetzt aber etwas eleganter aus. Der breite Kamerabuckel auf der Rückseite bleibt bestehen.

Sowohl das Pixel 7 als auch das 7 Pro kommen in den Farben Obsidian (Schwarz) und Schnee (Weiß). Zusätzlich gibt es das normale Pixel 7 in Lemongrass (Gelbgrün) und das Pixel 7 Pro in Hazel (Dunkelgrün).

Kamera

Google stattet beide Smartphones mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung sowie einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera aus. Zusätzlich dazu finden Sie beim Pixel 7 Pro eine Telekamera vor, die Zoom-Fotos mit einer Auflösung von 48 Megapixeln aufnimmt. Mit der können Sie jetzt bis zu 30-fach vergrößern, zuvor war maximal ein 20-facher Zoom möglich.

Sonstige Ausstattung

Akku: Google gibt für beide Pixel-7-Modelle eine Laufzeit von 24 Stunden an. Wir sind auf die Praxis sehr gespannt, denn der Akku unseres Pixel 6 Pro vergleichsweise sehr schnell leer. Auch hatten wir gehofft, dass sich die Ladegeschwindigeit erhöhen würde. Allerdings bleibt Google leider bei maximal 30 Watt. In einer halben Stunde können Sie ein Pixel 7 auf 50 Prozent aufladen – mit dem Original-Netzteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Speicher: Sie haben die Wahl zwischen 128 und 256 GB internen Speicher. Wer mehr benötigt, muss auf die Cloud ausweichen, denn der Speicher ist nicht via Micro-SD-Karte erweiterbar. Der Arbeitsspeicher im Pixel 7 ist 8 GB groß, das Pixel 7 Pro bietet 12 GB RAM.

Software: Das Pixel 7 (Pro) kommt natürlich mit aktuellem Android 13. Google garantiert mindestens 5 Jahre lang Sicherheits-Updates.

Sonstiges: Pixel 7 und Pixel 7 Pro besitzen eine Dual-SIM-Funktion, die sich aus einer einzelnen Nano-SIM-Karte sowie einer eSIM zusammensetzt. Beide Modelle kommen mit 5G und Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.2. Beim Anschluss setzt Google auf USB-C 3.2. Gen. 2.

CPU: Unter der Haube arbeitet der eigene Chip Tensor G2. Dieser wird vermutlich nicht so stark wie der neueste Apple-Chip oder wie der Mobil-Prozessor von Qualcomm sein. Er setzt den Fokus auf die Software und maschinelles Lernen, um das Smartphone noch intelligenter zu machen.

Preise und Marktstart

Ab dem 13. Oktober sind Pixel 7 und Pixel 7 Pro laut Google im Handel erhältlich. Das Pixel 7 beginnt bei 649 Euro UVP und das Pixel 7 Pro bei 899 Euro. Wer bis zum 17. Oktober bestellt, profitiert von einem Vorbesteller-Bonus.

So erhalten Sie zum Pixel 7 die Google Pixel Buds Pro geschenkt. Wer im Google-eigenen Shop bestellt, kann sich stattdessen auch für einen Rabatt in Höhe von 219 Euro auf die Pixel Watch bei gleichzeitigem Kauf entscheiden.

Wer das teure Pixel 7 Pro bei Google direkt bestellt, der kann zwischen den Pixel Buds Pro und der neuen Pixel Watch als Geschenk wählen. Wer bei einem Partner wie Amazon oder Media Markt das Pixel 7 Pro kauft, der kann ebenfalls die Pixel Watch (LTE) als Geschenk beantragen.

Tatsächlich ist das ein sehr spannender Deal: Denn die Pixel Watch kostet mit Wi-Fi 379 Euro bzw. mit LTE 429 Euro UVP.

Erste Einschätzung

Google verbessert seine Pixel-7-Geräte im Detail. Vor allem freuen wir uns auf die optimierte Kamera sowie das neue, sehr elegante Design der neuen Modelle. Wir hoffen, dass Google die Akkulaufzeit gegenüber dem Vorgänger aufbohren konnte, was wir aber erst in der Praxis feststellen können. Mit der Gratis-Zugabe der Pixel Watch zum Pixel 7 Pro in der Vorbestellphase, bekommen Sie tatsächlich einen richtig starken Deal.