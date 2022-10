Catphones Cat S53 im Test

Auf einen Blick Pro Robustheit

5G-Unterstützung

Integrierte Taschenlampe Kontra Unter Umständen nicht einhändig zu bedienen Fazit Ein schlankes Rugged-Smartphone mit starkem Akku und erstaunlich heller Taschenlampe für den Außeneinsatz. Der hohe Preis kann aber abschrecken.

Catphones bringt mit dem S53 sein erstes 5G-fähiges Outdoor-Phone („rugged“) auf den Markt. Das Gerät steckt in der für den Hersteller typischen robusten Ummantelung, die es gemäß den Zertifizierungen IP68 und IP69K sowie einer Einstufung nach MIL-SPEC 810H vollständig vor Staub, Schmutz und Sand, vor Stürzen aus 1,8 Metern sowie Temperaturen von minus 25 bis plus 55 Grad schützt. Außerdem ist das S53 in 1,5 Metern Tiefe bis zu 30 Minuten wasserdicht.

In der Praxis macht sich die Robustheit dadurch bemerkbar, dass die Kopfhörerbuchse sowie der USB-C-Anschluss beziehungsweise der Speicherkarten-SIM-Einschub von Gummilaschen bedeckt sind. Das Gerät macht Sie Sie darauf aufmerksam, sollte eine Lasche nicht ordnungsgemäß geschlossen sein.

Die robuste Schale macht das S53 zwar nicht gerade zum Leichtgewicht, dennoch liegt das 351 Gramm schwere Smartphone gut in der Hand und lässt sich angenehm bedienen: Neben den Eingaben über das sehr helle und kontrastreiche 6,5-Zoll-Display, steht Ihnen eine in Orange-Metallic gehaltene, programmierbare Taste zur Verfügung. Sie ist ab Werk mit dem Kameraauslöser belegt. Alternativ können Sie darüber aber auch die Push-to-Talk-Funktion, die Audiowiedergabe, den Google Assistant oder die LED-Taschenlampe bedienen.

Gut für den Außeneinsatz

Besagte Taschenlampe ist neben der 5G-Kompatibilität auch eine der Besonderheiten des S53: Sie ist in der Mitte des oberen Gehäuserands, direkt über dem Kameraloch angebracht, arbeitet unabhängig vom Kamerablitz und leuchtet mit bis zu 120 Lumen deutlich heller als die LED-Lichter in Konkurrenzprodukten. Zum Aktivieren tippen Sie einfach auf die dazugehörige Schnellstartkachel.

Den Kamerablitz schalten Sie dagegen wie gehabt in der Kamera-App zu, wobei Sie hier auch die Möglichkeit haben, die LED permanent leuchten zu lassen, also beispielsweise als Videoleuchte.

Eine Besonderheit ist die App „Toolbox“, eine Sammlung von Apps für alle Nutzer, die das Cat S53 beruflich etwa auf Baustellen oder in der Landwirtschaft nutzen. Jedes Appsymbol führt Sie direkt in den Playstore zum Download der betreffenden App. Sie finden in der Toolbox etwa Apps zum Betonmischen und zum Treppenbauen, zum Verwalten von Milchviehherden oder zum möglichst parallelen Pflügen von Ackerflächen. Outdoor-Aktivisten dürfen sich dagegen etwa Runkeeper sowie Endomondo zum Laufen, Komoot zum Radfahren oder Mapmyhike zum Wandern freuen. Der Übersichtlichkeit halber unterteilt die Toolbox die Apps in die Kategorien „Geschäfts-Tools“, „Konstruktion“, „Landwirtschaft“, „im Freien“ und „Robuste Werkzeuge“, wobei letztere in erster Linie Push-to-Talk-Apps enthält.

Großer Akku und Android 11

Im Inneren des Cat S53 stecken der Qualcomm-Prozessor Snapdragon 480 mit 2,0 GHz sowie 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, der sich per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Das Display misst 6,5 Zoll und löst mit 1600 x 720 Pixeln auf. Die Kameraausstattung besteht aus einem 48-Megapixel-Hauptsensor, einer 2-Megapixel-Makrokamera sowie einer Frontkamera mit 16 Megapixeln. Der Akku fällt mit 5500 mAh sehr groß aus und hält im GFX-Bench-Akkutest knapp 15 Stunden durch. Bei den Tempo-Benchmarks Antutu und PC Mark Work 3.0 erzielt das Gerät 328.465 respektive 8961 Punkte und liegt damit im Mittelfeld. Als Betriebssystem kommt beim Cat S53 Android 11 zum Einsatz, wobei das Update auf Android 12 bereits bestätigt ist.

Technische Daten:

Prozessor Qualcomm Snapdragon 480 mit 2x 2,04 und 6x 1,8 GHz Speicher 6 GB RAM, 128 GB intern, Micro-SD-Slot Displaygröße / -auflösung 6,5 Zoll / 1600 x 720 Pixel Kamera (Haupt / Front) 48 Megapixel, 2 Megapixel Makro / 16 Megapixel Akku 5500 mAh Gewicht 320 Gramm Robustheit IP68, IP69K und MIL-SPEC 810H (sturzsicher aus 1,8 Metern auf Stahl, vollständig staub-, schmutz- und sanddicht, wasserdicht bis zu 30 Minuten in 1,5 Metern Tiefe, hält -25 bis 55 Grad aus) Extras 120-Lumen-Taschenlampe, 18-Watt-Schnellladen, 10-Watt-Laden per Qi, viele Zielgruppen-gerichtete Apps Schnittstellen USB-C, Kopfhörerbuchse, WLAN, Bluetooth 5.1, NFC Betriebssystem Android 11, Update auf Android 12 geplant

Fazit

Das Cat S53 fällt für ein rugged Smartphone erstaunlich schlank aus und lässt sich auch dementsprechend gut bedienen. Der starke Akku kommt dem Einsatz des Geräts etwa auf Baustellen oder anderweitig in der Natur zugute. Ein weiteres Highlight ist die enorm lichtstarke Taschenlampe, die Campern gute Dienste leisten dürfte. Hinsichtlich der Leistung gibt es sicherlich bessere Smartphones, aber dafür ist das S53 auch nicht ausgelegt. Für seine spezielle Zielgruppe ist das Modell empfehlenswert, sofern sie sich nicht vom doch recht heftigen Preis abschrecken lässt.