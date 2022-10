Whatsapp erhält Screenshot-Sperre – so funktioniert sie

Im August 2022 kündigte Whatsapp an, dass für Nachrichten, die als “Nachrichten zur Einmalansicht” verschickt werden, eine Screenshot-Sperre kommen wird. Die Empfänger können also keine Screenshots mehr von entsprechend markierten Nachrichten machen und können diese nur noch einmal sehen. Diese Funktion befindet sich noch in der Testphase, nach deren Ende Whatsapp diese Neuerung für alle Nutzer einführen will.

Jetzt berichtet WABetainfo, dass eine weiter entwickelte Variante dieser neuen Screenshot-Sperrfunktion für Bilder und Videos in einer neuen Betaversion enthalten ist. Dabei handelt es sich um die Beta 2.22.22.3 für Android. Zumindest einige der Beta-Tester würden diese neue Funktion nun ausprobieren können.

? WhatsApp beta for Android 2.22.22.3: what’s new? WhatsApp is releasing screenshot and screen recording blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/KJC3jRTlXf pic.twitter.com/9uxPzfTdc6