Normalerweise starten Satelliten mit Trägerraketen ins All. Doch das US-amerikanische Startup SpinLaunch will stattdessen Satelliten mit einer riesigen Zentrifuge ins Weltall schleudern. Die NASA hat dazu mit SpinLaunch bereits vor einigen Monaten einen Vertrag abgeschlossen.

For its one-third scale suborbital mass accelerator, SpinLaunch puts the payloads in the tail of its projectile: pic.twitter.com/bbInvT41dt — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) October 4, 2022

Test mit Messinstrumenten an Bord

Vor wenigen Tagen hat SpinLaunch im Rahmen seines zehnten Testflugs vom Spaceport America in New Mexico erstmals ein Testobjekt in Form eines Raketenprojektils (“Suborbital Accelerator Flight Test Vehicle”) abgeschossen. Darin Messintrumente, unter anderem von der NASA und Airbus, wie das Unternehmen mitteilt . Bei dem Test sollten Start- und Flugdaten ermittelt werden. Messinstrumente an Bord zeichneten zum Beispiel die Beschleunigung und die Belastung durch die G-Kräfte auf. Aber auch andere Werte wie Temperatur oder Feuchtigkeit wurden erfasst. Der Test soll erfolgreich verlaufen sein und alle Geräte an Bord konnten erfolgreich geborgen werden – das Projektil hatte sich in den Boden der Wüste von New Mexico gebohrt, wie man im Video sieht: