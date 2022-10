Logitech G Cloud: Der Steam-Deck-Killer im Hands-On

Hola die Wald-Fee, da hat Logitech einen rausgehauen: Das Logitech G Cloud ist der Großangriff auf Valves Steam Deck (im PC-WELT-Test) und PC-WELT konnte bereits als eines der ersten Medien weltweit die Cloud-Innovation 2022 mehrere Stunden im Hands-On antesten. Mit richtig, richtig vielen Spielen, denn das G Cloud geht einen anderen Weg als Valve: Games laden hier in 10 Sekunden, wir müssen nichts installieren und die komplette Power kommt aus der Cloud. Das funktioniert richtig gut mit dem Xbox Game Pass, Nvidia Geforce Now und Steamlink: “Halo Infinite” angetippt, 10 Sekunden gewartet, schon geht es los und das Gameplay ist erstaunlich “smooth” – 1080p, zwischen 55 und 60 FPS.

Wer keine Lust mehr auf die Steinzeit-Hardware der Switch oder das gerne mal überhitzende Steamdeck hat, bekommt hier Cloud-Power pur: 1080p, 50 bis 60 FPS in modernsten Titeln wie Doom Eternal oder Forza Horizon 5. Das ist schon sehr geil. ©Benjamin Kratsch

Halo Infinite sieht hier auch richtig gut aus: Das 7-Zoll-Touch-Display ist sehr viel besser als beim Steam Deck, welches nur 800p anbietet. G Cloud ist also viel schärfer, die Kontraste kommen besser zur Geltung, Farben wirken insgesamt sehr viel knackiger, weil Logitech auf ein hochwertigeres IPS Display setzt und auch die Helligkeit ist mit 450 Nits dezent höher als beim Steam Deck, welches mit 400 Nits ausleuchtet. Die Brillanz des Displays zeigt sich später auch bei Titeln wie Cyberpunk 2077, die viel mit Neon-LED-Atmosphäre arbeiten.

1080p-Display, 60 FPS-Gameplay, 12 Stunden Akkulaufzeit. Und Spiele laden in 10 Sekunden aus der Cloud

Der G Cloud ist ein Android-Handheld, auf dem wir neben Xbox Game Pass, Geforce Now und Steamlink auch etwa Netflix installieren können. Weil der Kleine nur den Stream leisten muss, nicht das eigentliche Rendern, soll er laut Logitech satte 12 Stunden dur ©Benjamin Kratsch

Das Design würden wir als schick bezeichnen, gerade die in strahlendem Neon-Gelb gehaltenen Analogsticks stechen heraus. Das ganze Gerät an sich ist in schneeweiß gehalten, wirkt ziemlich edel und arbeitet an den Seiten sowie der Unterfläche an den Rändern mit einem Gummi, wodurch es sehr geschmeidig in der Hand liegt. Gut gefällt uns auch, dass Logitech mit einem Grip links und rechts arbeitet. Die Switch ist an den Seiten sehr flach, die Seiten des G Cloud fühlen sich eher so an, wie ein Xbox Series X Controller, Logitech arbeitet hier ja sehr eng zusammen mit Microsoft. Es ist auch relativ leicht mit 463 Gramm, das Steam Deck wiegt 669 Gramm. Das geringe Gewicht wird über die Cloud-Strategie erreicht: Der G-Cloud ist ein Android-Handheld mit Snapdragon 720G und 4 GB RAM.

Das mobile Netz wird immer besser, 5G ist mittlerweile von einigen Anbietern für vernünftige Preise verfügbar. Hotspotten wir vom Smartphone auf den G Cloud, könnten wir in Zukunft auch mobil das nächste Doom oder etwa Bethesdas Starfield spielen. ©Benjamin Kratsch

Das ist der eigentliche Trick: Weil das Handheld selbst nur das Streamen von Spielen leisten muss, nicht das Rendern, was etwa bei XCloud in Microsofts Serverfarmen geschieht, ist die Akkulaufzeit mit 12 Stunden dank der Batterie mit 6.000 mAh sehr hoch. Weil der G Cloud aber selbst nur streamt, keine Spiele runterlädt, ist es kein System für den langen Flug in die USA und bis wir es im ICE nutzen können, werden wir auf 5G warten müssen – das soll erst 2023 ausgerollt werden. Wobei einige Mobilfunkanbieter mittlerweile Highspeed-Verträge bis zu 500 MBit/Sekunde anbieten, wir werden das entsprechend auf jeden Fall testen, sobald ein Gerät in der Redaktion ist. Zielgruppe sind klar Switch-Spieler, die keine Lust mehr auf Nintendos Steinzeit-Hardware haben und alle, die ihren Handheld am liebsten auf der Couch oder im Bett spielen, denn schnelles Internet ist ein Muss für maximalen Cloud-Genuss.

Die native Cloud-Integration von Xbox Game Pass und Geforce Now sorgt dafür, dass Logitech hier den schnellsten und besten Handheld im Markt positioniert, der signifikant bessere Performance und Grafikqualität anbietet als die Nintendo Switch oder Valves Steam Deck. Cloud Gaming ist wirklich spannend: Die Testgeräte auf dem Event liefen den ganzen Tag durch, wurden aber zu keiner Zeit auch nur warm – die Temperaturanzeige liegt konstant bei 30 Grad. Selbst Smartphones werden nach einer Gaming-Session gerne mal richtig heiß in den Händen und müssen runterkühlen – so auch Valves erstes Handheld. Die Hitzeprobleme eines Steam Deck wird es beim G Cloud nicht geben.

Das Logitech G Cloud ist das beste Handheld im Markt

Über die lächerliche Hardware der Switch oder das schlecht ausgeleuchtete 800p-Display des Steamdeck kann das G Cloud nur müde lächeln. Gerade die Brillanz des Displays, welches Farben richtig knackig wirken lässt auf 450 Nits, macht richtig Spaß. ©Benjamin Kratsch

Logitech fährt hier eine wirklich interessante Strategie, denn sie setzen sich im Hinblick auf Grafikqualität weit vor die Nintendo Switch und auch das Steam Deck, indem sie komplett auf die Cloud setzen. Das ist tatsächlich eine ganz andere Grafikdimension und Immersion als die Konkurrenz bietet und sehr viel stärker vergleichbar mit dem Gameplay-Erlebnis auf einem Laptop mit 1080p-Display. Das Spielerlebnis ist nicht nur sehr flüssig, auch bildeten sich zumindest in Berlin nie störende Artefakte, was etwa ein Problem bei Sonys PS-Plus-Premium-Service ist, wenn man PS3-Titel streamt. Wir hatten in Berlin auf dem LogiPlay Showcase Event gut zwei Tage Zeit, um wirklich intensiv sehr viele Titel anzuspielen und können entsprechend einen guten Überblick anbieten.

Gespielt haben wir:

Via XCloud und Game Pass

Halo Infinite

Forza Horizon 5

Doom Eternal

Deathloop

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Gears 5

Batman: Arkham Knight

Via Geforce Now

Cyberpunk 2077

Control

Shadow of the Tomb Raider

Qualitativ waren wir überrascht, zum einen wie schnell Spiele laden – dies geschah in der Event-Location via WLAN 6 und die Ladezeiten zwischen dem Wählen eines Titels und seinem Start lagen zwischen 10 und 15 Sekunden. Das ist schon ziemlich beeindruckend und ermöglicht dieses Netflix-Gefühl, was wirklich Laune macht. Auf dem G Cloud Handheld können wir überall einfach mal reinspielen, es erfordert so gut wie gar keine Wartezeit und vor allem keinen Festplattenspeicher. Ein Spiel zu laden, dauert ungefähr so lange, wie wir an unserem Cappuccino in der Event-Lounge im Berliner LvL nippen.

Klarer Vorteil der Cloud: Wir brauchen keine Downloads. Assassin’s Creed Odssey wiegt sonst so um die 50 GByte. Auf dem Logitech GCloud startet es in 15 Sekunden. ©Benjamin Kratsch

Zudem ist G Cloud kompatibel zu Chromecast. Die meisten modernen Fernseher haben Chromecast bereits integriert, entsprechend können wir unser Gameplay auch einfach auf den TV vor uns werfen und den Handheld als Controller benutzen. Das funktioniert allerdings nur in 1080p, sprich hier müssen wir entsprechende Qualitätseinbußen hinnehmen. Geforce Now streamt auf PC und Mac bereits im höchsten Tier auch in 4K, inwiefern das angeboten wird, konnten wir in Berlin auf dem LogiPlay-Event noch nicht eruieren. Die Analogsticks fühlen sich sehr wertig an, gerade in Shootern wie “Halo Infinite” oder “Gears 5” reagieren sie schnell und liegen gut in der Hand. Auch haben sie etwa die gleiche Größe wie auf einem Xbox Series X Gamepad, entsprechend müssen wir uns nicht groß umgewöhnen.

Der G Cloud ist an den Seiten ähnlich ergonomisch geformt wie ein Xbox Series X Controller. Zudem verwendet Logitech eine weiche Gummibeschichtung, für maximalen Grip. ©Benjamin Kratsch

Die Performance lässt sich mit sehr gut bis gut umschreiben: Selbst in schnellen Shootern wie einem “Halo Infinite” oder “Doom Eternal”, fühlt sich das Gameplay sehr “smooth” an und geht eigentlich nie unter die 60 FPS-Marke. Etwas weniger stabil ist die Framerate bei “Forza Horizon 5”. Es ist natürlich immer einfacher für Cloud-basierte Systeme einzelne Level zu streamen, als eine riesige Open-World. Gerade wenn wir hier Staub aufwirbeln, was viele Partikeleffekte erfordert, geht die Framerate auch mal Richtung 50 FPS. Wer mal Steam Deck gespielt hat, wo viele moderne Games nur auf 30 FPS laufen, der bekommt hier eine spürbare bessere Gameplay-Erfahrung. Der Test muss allerdings erst zeigen, ob wir den G Cloud auch mit on Tour nehmen können und inwiefern Mobilfunkverträge hier reichen. Der G Cloud hat zwar kein SIM-Kartenfach, aber via Hotspot sollte das gut gehen.

Cyberpunk 2077 läuft mit 60 FPS-Lock in 1080p und zeigt die Brillanz des Displays

Nintendo eiert seit Jahren mit 720p durch die Gegend. Gerade für Switch-Spieler, die Lust auf die großen Triple-A-Titel haben, könnte das G Cloud mit seinem hellen 1080p-Screen spannend sein. ©Benjamin Kratsch

Interessant ist auch der Ansatz unterschiedliche Services zu kombinieren: Via Geforce Now spielen wir etwa “Cyberpunk 2077” auf dem Logitech G Cloud und auch das läuft erstaunlich flüssig. Standardmäßig spielen wir in 1080p mit 60 FPS-Lock. Wohlgemerkt ohne Raytracing und in mittleren Grafikdetails. Wir können auch den 60 FPS-Lock rausnehmen und auf eine höhere Grafikeinstellung gehen, entsprechend knickt dann die Bildwiederholrate auch mal ein. Zudem muss man wissen: Geforce Now ist kein Abo-Service, die 10 Euro monatlich bezahlen wir also nur für das Nutzen der Geforce 2080 in der Cloud, Spiele müssen wir separat kaufen.

Es ist recht schwierig mit Fotos Grafikqualität zu präsentieren, aber dieser Shot zeigt ganz schön die Qualitäten des Displays und es wie leuchtende Farbtöne herausarbeitet. ©Benjamin Kratsch

Alternativ gibt es die Option, eine Geforce 3080 in der Cloud zu mieten für 20 Euro monatlich. Auch hier richtet sich G Cloud an die vielen Nintendo-Switch-Spieler, die gerne auf der Couch zocken. Die bekommen hier nicht nur eine riesige Bibliothek, schließlich umfasst der Xbox Game Pass für 10 Euro monatlich gut 300 Spiele. Sondern auch eine Grafikqualität, von der die Switch oder auch das Steam Deck nur träumen können. Gerade in einem “Cyberpunk 2077” mit diesem super atmosphärischen Lichtspiel und den mit Neon-LEDs nur so durchzogenen Straßen von Night City bei Nacht, zeigt sich die Brillanz des Displays, welches nicht nur gut ausgeleuchtet ist, sondern mit 1080p auch viel schärfer ist als das 800p-Display des Steam Deck und 720p der Nintendo Switch.

Der Preis liegt bei 300 US-Dollar, Euro-Preise liegen noch nicht vor. Release in den USA ist am 17. Oktober 2022, in Deutschland müssen wir bis 2023 warten.

