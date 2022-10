Daten endgültig löschen – O&O Safe Erase 17.3 im Test

Wer Datenträger verkauft oder weitergibt, sollte die Daten auf den Festplatten, SSDs und USB-Sticks unwiederbringlich löschen. Also so, dass die gelöschten Daten auch mit Spezialtools nicht mehr wiederhergestellt werden können. Während die Windows-eigene Löschroutine nur die Dateiverweise im Dateisystem entfernt, leistet das Profiwerkzeug Safe Erase ganze Arbeit: Dateien, Verzeichnisse, Festplattenpartitionen und Laufwerke werden so ausradiert, dass eine Wiederherstellung unmöglich ist.

Dabei lässt sich die verwendete Löschmethode auf konventionellen Datenträgern in sechs Stufen auswählen. Dem deutschen Standard mit siebenfachem Überschreiben entspricht die Option „Hohe Sicherheit“. Erkennt Safe Erase eine SSD, kommt automatisch die Löschmethode „Solid Erase“ unter Zuhilfenahme des TRIM-Befehls zum Einsatz.

Im Test konnte das anerkannte Recovery-Tool R-Studio schon bei der Safe-Erase-Einstellung „Niedrigste“ Sicherheit keine wiederherstellbaren Dateirückstände auf der Festplatte finden.

Neben den genannten Löschfunktionen gibt es noch praktische Extras: Der Aktenvernichter wird im Explorer über das Datei-Kontextmenü der rechten Maustaste und den Eintrag „Sicher löschen“ aufgerufen. Über die Kacheln „Browserdaten“ und „Windows- und Programmdateien“ löschen Sie auch Anwendungsdateien sicher und zuverlässig.

Alternative: Die englischsprachige Freeware Eraser bietet gute Löschfunktionen und ist ebenfalls über das Explorer-Kontextmenü verfügbar.

Fazit

O&O SafeErase arbeitet zuverlässig und bietet alle Funktionen, die Nutzer von einem Löschprogramm erwarten dürfen. Die einfache Bedienung und Extras werten das Tool auf.

Übersicht: O&O Safe Erase 17.23 + Pro – Contra Einfache Bedienung und sicheres Löschen Hinzufügen von Dateien per Drag & Drop zum Löschen funktioniert nicht Bereinigt Windows- und Programmdateien getrennt Keine Unterstützung für Opera-Browser und Safari Löscht auch Browserdaten in Chrome, Firefox und Edge – Technische Daten Systeme Windows 8.1, 10 und 11 Preis 39,99 Euro (regelmäßig Rabattaktionen) Urteil Datensicherheit ist extrem wichtig: O&O Safe Erase löscht Dateien irreversibel und bereinigt Windows sowie den Browser. Pluspunkte gibt es für Oberfläche und Bedienung.

