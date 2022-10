So bringen Sie alte Windows-Versionen zum Laufen

Retro-Technik gilt als schick und ist vor allem bei Jugendlichen angesagt. Besonders sichtbar ist dies an der Rückkehr von Vinylplatte und Plattenspieler: LPs gibt es längst wieder vielerorts in großer Auswahl, der Traditionshersteller Dual hat mittlerweile zwölf Plattenspielermodelle im Sortiment.

Diese Technik war früher einfach besser

Hinzu kommen bei anderen Herstellern viele weitere Geräteklassen im Retrodesign, darunter Kameras, die Handy-Klassiker von Nokia, der Sony-Walkman, Radios, Spielekonsolen, PC-Tastaturen und Mäuse, Kassettenrecorder und mehr. So schön die Erinnerung an die Technik von früher auch ist, so begrenzt ist oft ihr Nutzen. Denn die Funktionen haben längst PC, Smartphone & Co. übernommen, hinzu kommen neben der Anfangsinvestition zum Teil erhebliche Folgekosten. „Filme“ für Sofortbildkameras und Vinylscheiben beispielsweise sind alles andere als günstig. Das ist bei den alten Versionen von Windows, Spielen, Software und Internetseiten anders. Da können Sie gratis und ohne großen Aufwand in die Vergangenheit eintauchen.

Windows 1 bis 11: Die Geschichte von Windows – Bluescreens & Easter Eggs

Windows geht schon auf die 40 zu: von Version 1.0 zu 11

Vorgestellt wurde Windows der Öffentlichkeit 1983, fertig wurde Version 1.0 jedoch erst zwei Jahre später. Das System musste seinerzeit von 5,25-Zoll-Disketten installiert werden.

Die Anfänge von Windows waren schwierig. Als Microsoft-Gründer Bill Gates einen ersten Prototypen seines Betriebssystems 1983 auf der Computer Dealersʼ Exhibition (Comdex) präsentierte, gab es bei der Konkurrenz mit dem Apple Lisa bereits einen Heimcomputer mit grafischer Benutzeroberfläche. Anschließend dauerte es zwei weitere Jahre, bis die Bedienoberfläche für MS-DOS – mehr war Windows 1.0 nicht – fertig war. Der Erfolg blieb zunächst aus, es gab kaum Anwendungen, und die Rechner waren seinerzeit noch teuer. Der Durchbruch glückte Microsoft erst mit Windows 3.0 und 3.1 ab 1990 beziehungsweise 1992. Die Versionen boten deutlich mehr Komfort und sogar schon Funktionen, die noch im aktuellen Betriebssystem stecken: unter anderem der Programm- und Dateimanager, die Systemsteuerung und einige Spiele.

Windows 95 brachte erstmals auch Privatanwender in den Genuss der 32-Bit-Unterstützung, die zuvor Unternehmen in Windows NT („New Technology“) vorbehalten war. Drei Jahre später kam Windows 98 auf den Markt, die Nachfolgerversionen 98 SE und ME waren die letzten Versionen auf DOS-Basis. Windows XP setzte 2001 auf die deutlich zuverlässigere und stabilere NT-Basis. Technischer Fortschritt und Erfolg dieses Systems lassen sich auch daran ermessen, dass Microsoft den Support für XP mehrfach verlängerte. Erst 2014 war endgültig Schluss.

Erinnerung an das fast 25 Jahre alte Betriebssystem auf DOS-Basis. Windows 98 läuft in der DOS-Emulation DOSBox-X auf einem modernen PC mit Windows 11 ziemlich problemlos.

Ähnlich erfolgreich und beliebt war der Nachnachfolger Windows 7 , für den Microsoft noch bis 2020 Sicherheitsupdates bereitstellte. Wer seinerzeit zu Windows 10 migrieren musste, konnte immerhin kostenlos upgraden. Wenig Erfolg hatten die zwischenzeitlichen Versionen Vista , 8 und 8.1 . Aktuell lässt sich Windows 10 oder 11 nutzen. Weil der Support für die Vorgängerversion 10 noch bis Oktober 2025 läuft, existiert derzeit kein Handlungsdruck, auf die neuere Version umzusteigen. Mehr zur Geschichte des Microsoft-Betriebssystems lesen Sie hier . Wenn Sie die Zeit nochmals zurückdrehen und Bill Gates 1983 auf der Comdex-Messe sehen möchten, rufen Sie das Video von damals auf auf. Interessant ist auch die knapp 20-minütige Videozusammenstellung „Upgrading from Windows 1.0 to Windows 10“: Gezeigt werden darin jeweils kurz zusammengefasst die Installation der verschiedenen Versionen .

Windows im virtuellen PC, DOS- oder Web-Emulator ausprobieren

Zum Ausprobieren beziehungsweise zur Parallelnutzung verschiedener Betriebssysteme denkt man unwillkürlich an virtuelle Systeme. Doch ganz so einfach wie heute ist dies mit den frühen Windows-Versionen nicht. Einfach eine virtuelle Maschine aus einer ISO-Datei zu booten funktioniert schon deshalb nicht, weil die graphische DOS-Oberfläche früher auf Disketten ausgeliefert wurde. Immerhin dieses Problem ist mit Winimage schnell gelöst. Erste Wahl sind die virtuellen Systeme hier aber nicht, weil es dabei zu oft hakt. Am Schluss kommen wir auf Installation und Betrieb nochmals zurück.

Windows 3.1 als Emulation im Browser: Geradezu antiquiert wirkt nicht nur das Betriebssystem, sondern auch die Auflösung von 640 mal 480 Pixeln samt 4-zu-3-Format.

Unkomplizierter sind da die DOS-Emulatoren DOSBox und DOSBox-X , allerdings dürften die Kommandozeilenbefehle und Einstellungen in den Dateien Autoexec.bat, Config.sys & Co. manchem früheren DOS-Anwender nicht mehr geläufig sein. Hilfreich ist deshalb die grafische DOSBox-Steueroberfläche D-Fend Reloaded , sie nimmt einem jede Menge Konfigurationsarbeit ab. In D-Fend Reloaded genügt es, eine DOS-Anwendung beispielsweise als Archivdatei im ZIP-Format zu importieren und anschließend zu starten. Wenn Sie möchten, probieren Sie es mit einem kostenlosen Spiel aus dem DOS Games Archive aus. Der Entwickler von D-Fend Reloaded dokumentiert sein Tool ausführlich auf Deutsch (http://dfendreloaded.sourceforge.net) und stellt verschiedene Spiele und Tools als Demopakete bereit.

Um eine frühere Windows-Version im DOS-Emulator zu starten, müssen Sie zunächst die Daten im passenden Format haben. Dazu googeln Sie nach der gewünschten Windows-Version zusammen mit dem Suchbegriff „Dosbox“. Als Beispiel wählen wir Windows 98 aus dem Internet Archive : Laden Sie das Zip-Archive „WinBox98SE.zip“ herunter, entpacken es und starten die Windows-Emulation mit einem Doppelklick auf die Datei „dosbox-x.exe“. Damit startet ein nahezu vollständig funktionierendes Betriebssystem. Eingeschränkt ist nur wenig, beispielsweise das Einrichten weiterer Hardware, weil man dazu die Original-DVD bräuchte.

Tipp: Mit dem Shortcut Strg-F10 führen Sie die Maus aus der DOS-Emulation heraus, um wieder Ihren eigentlichen Rechner zu steuern.

Windows 95 existiert auch als portable App zum einfachen Ausprobieren unter Windows 10 und 11 und steht auf GitHub zur Verfügung .

Frühe Windows-Versionen direkt im Webbrowser starten

Als weitere Option neben virtuellem PC und DOS-Emulator existieren fertige Windows-Emulationen, die direkt im Browser laufen. Das ist besonders komfortabel, weil Sie hier nichts installieren oder konfigurieren müssen: URL in die Adresszeile des Browsers eingeben, starten und los geht’s.

Hervorzuheben ist der PC-Emulator PCjs . Das Portal auf Javascript-Basis bietet diverse Windows-Systeme von der ersten Version bis zu Windows 95. Zum Starten wählen Sie eine Variante über „Highlights“ auf der Startseite oder links in der Liste über „Software –› Systems –› Windows“ aus. Ein weiterer Mausklick und ein Moment Geduld genügen, bis das jeweilige System rechts im Fenster läuft. Auch hier können Sie die damaligen Systeme nahezu vollständig bedienen und sich so virtuell zurück in die 1990er-Jahre versetzen.

Die Windows-Systeme lassen sich im PC-Emulator PCjs mit Software individuell anpassen und lokal speichern, so dass man später ohne Neukonfiguration weiter damit arbeiten kann.

PCjs ist über die fertigen Windows-Versionen hinaus interessant, weil die virtuellen Diskettenlaufwerke Zugriff auf über tausend alte Floppys bieten: Von Borland Turbo Pascal bis zu Word for Windows können Sie viele alte Anwendungen installieren. Haben Sie das Software-Setup wie früher mit dem Wechseln der jeweiligen Installationsdiskette geschafft, brauchen Sie beim nächsten Mal nicht wieder neu zu beginnen. Über die Funktion „Save HD“ unten speichern Sie Ihr individuelles System als IMG-Datei lokal auf der Fest- platte und starten es von dort jederzeit wieder mit Virtual Clone Drive .

PCjs beschränkt sich nicht nur auf Windows-Installationen, sondern emuliert auch andere Betriebssysteme, Hard- und Software und umfasst Anleitungen, Dokumente und mehr.

Windows 3.1 und 95 als die beiden wichtigsten Versionen jener Zeit finden Sie in deutscher Sprache emuliert auf Winhistory . Dort klicken Sie auf der Startseite auf den Link „Virtuellen PC“ und wählen die gewünschte Variante. Die neueren Versionen des Betriebssystems – darunter die Systeme Windows 98, 98 SE, ME, 2000 und XP – lassen sich von der Webseite Virtual Desktop starten. Dazu folgen Sie dem Link „Complete Desktops“ und wählen anschließend das gewünschte System.

Windows 1.0 bis XP als virtuelle Maschine auf dem Computer

Abschließend kommen wir auf die Möglichkeit zurück, frühere Windows-Versionen in einem virtuellen PC zu betreiben. Beispielhaft führen wir dies wieder mit Windows 98 in Virtualbox durch. Seien Sie vorgewarnt, dass es auf manchem Rechner nicht so einfach funktioniert: Abhängig von Hardware und Uefi kann es ausgesprochen mühsam sein, das virtuelle Windows-System zu installieren. Alternativ probieren Sie es mit Vmware Workstation Player .

Die Windows-Installation in einer virtuellen Maschine kann mühsam sein, dafür steht das Betriebssystem hier anders als bei vielen Emulationen auf Deutsch zur Verfügung.

So geht’s: Installieren Sie Virtualbox und speichern Sie anschließend das ISO-Abbild der CD-ROM von Windows 98 auf der Festplatte. Dieses finden Sie leicht im Internet, zum Beispiel im Internet Archive oder in der „Library“ von WinWorld . Sie starten Virtualbox, klicken in der Programmoberfläche auf „Neu“, tragen im nächsten Feld als Namen „Windows 98“ ein und bestätigen die weiteren Schritte. Bevor Sie den virtuellen PC mit Windows 98 über „Starten“ installieren, klicken Sie auf „Ändern –› Massenspeicher“. Weiter geht es mit Mausklicks auf „leer“ beim CD-Symbol in der Mitte und danach auf das CD-Symbol ganz rechts. Hier fahren Sie mit „Virtuelles optisches Medium auswählen/erzeugen“ fort und binden die zuvor heruntergeladene ISO-Datei ein. Nun schließen Sie alle Fenster und starten die Windows-Installation in der virtuellen Maschine. Ab Windows 95 benötigen Sie übrigens einen Lizenzschüssel. Den finden Sie zum Ausprobieren mit dem Stichwort „Generic Key“ schnell im Internet.

Nicht mitgezählt haben wir die Vielzahl der Bestätigungen – es dauert etwas, bis das alte Windows das erste Mal startet. Nach Abschluss der Installation empfiehlt es sich, einen neuen Grafiktreiber (für Windows 95/98 zum Beispiel diesen ) zu installieren. Damit erhöhen Sie Farbtiefe und Auflösung, das macht das Arbeiten deutlich angenehmer. Und noch ein Tipp: Unser Onlineratgeber beschreibt den Datenaustausch zwischen Host- und Gastsystem.

Und so stöbern Sie im Netz auf uralten Webseiten

Der Onlineauftritt von PC-WELT im Jahr 2000: Damals fühlte man sich in der Moderne angekommen, das World Wide Web war noch keine zehn Jahre alt.

Über 700 Milliarden Inhalte früherer Webseiten sind im Internet Archive gespeichert und lassen sich über die „ Waybackmachine “ aufrufen. Dazu tippen Sie die gewünschte URL in das Suchfeld, anschließend sehen Sie in der Jahresleiste und im Kalender darunter, wann und wie viele Webseiten vorhanden sind. Nachdem Sie eine ausgewählt haben, dauert es einen Moment, bis sie komplett geladen ist. Alle Links von damals sind weiter aktiv, klicken Sie einmal hinein!

Alte Software und Spiele im Kompatibilitätsmodus

Wenn betagte Programme unter Windows 10 und 11 nicht oder nicht richtig laufen, kann der Kompatibilitätsmodus das Problem aus der Welt schaffen.

Neben der Möglichkeit, betagte Spiele und Software wie beschrieben im DOS-Emulator oder einem virtuellen PC mit „altem“ Betriebssystem auszuführen, bieten Windows 10 und 11 weiterhin den Kompatibilitätsmodus. Diesen schalten Sie ein, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Link oder die Ausführungsdatei eines installierten Programms klicken, im Kontextmenü mit „Eigenschaften“ fortfahren, auf der Registerkarte „Kompatibilität“ die gleichnamige Option aktivieren, eine Windows-Version auswählen und die Einstellungen mit „OK“ bestätigen.