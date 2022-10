Natürlich startet Sony aus einer Luxus-Position, denn von Uncharted 4 über Ghosts of Tsushima bis Days Gone hat die Playstation-Familie zahlreiche der besten Spiele der letzten Jahre abgeliefert. Wer also neu ins Playstation-Universum einsteigt, der holt sich natürlich Playstation Plus. Gar keine Frage, preislich ist das ein Mega-Deal. Aber das ist natürlich auch die Crux an der ganzen Sache: Playstation-Fans besitzen viele dieser Top-Games bereits, lohnt es sich auch für die finanziell? Von der Struktur bietet Sony mehr Auswahl an, macht es aber auch komplizierter als Microsoft, denn es gibt drei unterschiedliche Abo-Modelle mit Essential, Extra und Premium : 1. PS Plus Essential 3 Spiele jeden Monat, gerade z. B. Need for Speed Heat , Toem und Granblue Fantasy: Versus . Der September ist also etwas schwächer (wobei NFS: Heat der Hammer ist), der August hingegen war sehr hochklassig mit der derzeit besten Skateboard-Action Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 , dem unglaublich stimmungsvollen Adventure und dem Epos Yakuza: Like a Dragon . Playstation Plus Essential bei Amazon ansehen Preis: 8,99 Euro im Monat // 59,99 Euro im Jahr

Ist das ein guter Preis? Definitiv. Schauen wir uns den September an, dann kostet Need for Speed Heat alleine auf Amazon noch 24,99 Euro, sprich hier sparen wir 20 Euro. Ähnlich verhielt es sich im August, denn Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 kostet noch immer 29,95 Euro, Little Nightmares wird mit 19,99 Euro angeboten und Yakuza: Like a Dragon mit 30 Euro. Sprich, im August konntet ihr sogar 60 Euro sparen. An wen richtet sich PS Plus Essential: PS4 & PS5-Spieler, die einfach nur verlässlich jeden Monat 3 Games frei Haus geliefert bekommen möchten, um langsam ihre eigene Bibliothek aufzubauen. Mit im Paket liegt stets immer noch ein bisschen kosmetischer Kram: Skins für Call of Duty: Warzone , Fortnite, Apex Legends und Warframe , was ja auch ganz nett ist als Goodie. Playstation Plus Essential kostet nur 8,99 Euro – für den Preis einer kleinen Margherita-Pizza gibt es hier zwischen 40 und 60 Euro an Spielwert pro Monat. Das ist ein guter Deal. ©Sony Playstation 2. PS Plus Extra Hier gibt es ganz ähnlich wie beim Game Pass eine dicke Bibliothek aus 350 PS4 & PS5-Spielen. Aktuell z. B. Blockbuster wie Days Gone, Batman: Arkham Knight, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima und Death Stranding im Director’s Cut, God of War, Returnal, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Colossus, The Crew 2, The Division 2, The Last Guardian, Until Dawn, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy sowie das neue The Last of Us Remaster . Hinzu fügen sich zig kleinere Titel wie MediEval, Matterfall, Patapon 2, Wipeout Omega Collection etc. Playstation Plus Extra bei Amazon ansehen Preis: 13,99 Euro im Monat // 99,99 Euro im Jahr

Ist das ein guter Preis: Auf jeden Fall fair, 13,99 Euro ist so ungefähr der Preis eines Kinotickets mit Popcorn, dafür gibt es die volle Ladung Playstation-Spiele, wo wirklich enorm viel Qualität dabei ist. Neuere Games wie Ghost of Tsushima kosten in ihrer Director’s-Cut-Edition alleine schon 88 Euro, insofern ist auch der Jahrespreis von knapp 100 Euro sehr günstig. An wen richtet sich PS Plus Extra: Alle, die die Netflix-Erfahrung auf Playstation übertragen möchten, denn hier gibt es wirklich ohne Ende Games zum Abo-Preis. Alleine um all die Sony-Exklusivtitel durchzuspielen, dürfte man gut 1000 Stunden und mehr beschäftigt sein. Für 13,99 Euro, eine schöne, große Pizza, gibt es quasi alle Sony-Exklusivtitel der letzten Jahre. Perfekt für Einsteiger und alle, die Days Gone, Ghost of Tsushima, Death Stranding oder Uncharted 4 / Uncharted: Lost Legacy nachholen wollen. ©Sony Playstation 3. PS Plus Premium Hier wird es etwas merkwürdig, denn PS Plus Premium beinhaltet nicht etwa Exklusiv-Blockbuster wie God of War Ragnarök , Forspoken , Spider-Man 2 oder das Remake von Knights of the Old Republic , sondern lässt uns PS3-Spiele streamen. Sony hat in den letzten Jahrzehnten viele Spielereihen begraben, wer also nochmal das enorm atmosphäriche Motorstorm oder Resistance spielen möchte, der wird hier fündig. Folgende PS1, PS2 und PS3-Spiele lassen sich aktuell streamen: FEAR, Infamous, Infamous 2, Lost Planet 2, Motorstorm Apocalypse, Ninja Gaiden Sigma 2, rain, Resistance 3, Tokyo Jungle, Devil May Cry HD Collection, Asura’s Wrath und das völlig unterschätzte, wundervolle Enslaved: Odyssey to the West . Leider sind das alles 720p-Spiele, die lediglich von der PS5 hochskaliert werden, entsprechend würden wir das nicht unbedingt als Genuss bezeichnen. PS3-Spiele sehen auf einem modernen 4K-TV einfach nicht besonders gut aus. Es gibt auch eine sehr kleine Auswahl an PS1- und PS2-Titeln, etwa Ape Escape, Everyboys’s Golf, Syphon Filter, Jak & Daxter, Worms Armageddon und Tekken 2 . Interessante Idee: PS Plus Premium lässt uns ganze 6 Stunden in Cyberpunk 2077 etwa reinspielen, was durchaus spannend sein kann. Sony will aber Uncharted 5, God of War Ragnarok & Co. nicht im Abo anbieten. ©CD Projekt Red Und dann lassen sich noch ein paar neuere Titel für bis zu sechs Stunden antesten: Cyberpunk 2077, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderlands, WWE 2K22 und der Landwirtschafts-Simulator 22 . 6 Stunden sind genug Zeit, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Playstation Plus Premium bei Amazon ansehen Preis: 16,99 Euro im Monat // 119,99 Euro im Jahr Ist das ein guter Preis: Wir würden tendenziell eher zu Playstation Plus Extra raten, es sei denn, ihr seid super scharf darauf, nochmal Playstation-3-Klassiker zu spielen. Der Preis ist völlig in Ordnung, sind ja nur drei Euro mehr im Monat als das Extra-Abo. Für Nostalgiker sicherlich interessant, weil große PS3-Spiele auf Ebay wie ein Resistance mitunter auch noch einen Zehner kosten. An wen richtet sich PS Plus Premium: In erster Linie an Nostalgiker, die gerne nochmal all diese Playstation-3-Klassiker erleben möchten. Kann nicht sonderlich viel mehr als PS Plus Extra, kostet aber auch nur drei Euro mehr im Monat. Fazit: Starke Auswahl für die neue PS5, mitunter aber wirr strukturiert und PS3-Klassiker schwächeln im Streaming PS Plus macht Freude, wir würden tendenziell zu PS Plus Extra raten – hier bekommen wir enorm viele, sehr hochwertige Spiele für den Preis einer guten Pizza im Monat. Premium ist unnötig, hier gibt es kaum Mehrwert, es sei denn, ihr möchtet PS3-Klassiker. ©Sony Playstation Gamer leben aktuell im Schlaraffenland: Nie zuvor war dieses Hobby so günstig, zum Preis einer guten Pizza im Monat gibt es hier in den Abos mehr Playstation-Games als ein Mensch durchspielen kann. Also wirklich tausende Stunden Spielspaß. Das ist schon sehr stark, weil man alle Exklusivtitel im Playstation-Plus-Extra-Paket erlebt haben sollte: God of War, Days Gone, The Last of Us, Uncharted 1-4 sowie Uncharted: Lost Legacy, Returnal . Es ist toll, dass wann immer verfügbar, auch gleich der Director’s Cut im Abo enthalten ist – etwa der von Hideo Kojima für Death Stranding , der neue Fahrzeuge einführt und den PS5 DualSense-Controller haptisch auf innovative Art nutzt. Und der Director’s Cut von Ghost of Tsushima , der die neue Insel Iki integriert, einen frischen Online-Koop-Modus namens Legends und einen sehr atmosphärischen und wirklich liebevoll gemachten Kommentar des Creative Director.