Willkommen auf der neuen PCWELT.de

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann haben Sie sicherlich schon bemerkt, dass auf PCWELT.de alles ab sofort anders aussieht! Nach monatelanger Vorbereitung startet die neue PCWELT.de – in neuem Look und mit neuer Technik.

Unter der Haube wechseln wir nach über zehn Jahren vom bisherigen Redaktionssystem Interred zu WordPress. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch das gesamte Aussehen von PCWELT.de stark verändert. Wir haben ordentlich aufgeräumt und dabei vieles beseitigt, was vom eigentlichen Text der Artikel ablenkt.

PCWELT.de erhält aber mehr als nur einen frischen Anstrich. Neben dem neuen Layout, der neuen Navigation und den neuen Schriftarten werden Sie feststellen, dass die Beiträge jetzt endlich viel schneller als bisher geladen werden. Egal von welcher Plattform Sie die Website besuchen.

Und wir sind noch lange nicht fertig. Mit der Zeit wird sich PCWELT.de weiter verändern. Wir werden die uns neu zur Verfügung stehenden Mittel in den Artikeln nutzen, um Ihnen optisch und inhaltlich interessantere und informativere Tests, Bestenlisten, Ratgeber, Tipps und News zu präsentieren als je zuvor.

Der Weg ist das Ziel, daher noch eine Bitte

Wir bitten Sie schon jetzt um Verständnis, dass vielleicht in den ersten Tagen und sogar Wochen nach dem Neustart nicht immer alles so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Im Zuge des Umstiegs mussten zigtausend Artikel und Bilder auf die neue Technik migriert werden. Sicherlich ist an der einen oder anderen Stelle dabei mal etwas schiefgegangen. Wir bemühen uns, so schnell wie möglich alle Probleme aus der Welt zu schaffen. Haben Sie also etwas Geduld mit uns!

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen PCWELT.de. Schauen Sie sich gerne ausgiebig um, entdecken Sie die neue Gestaltung der Artikel und die Navigation. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Ihr Panagiotis Kolokythas und das gesamte PC-WELT-Team!