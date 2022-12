Samsungs nächste Smartphone-Generation rund um das Galaxy S23 wird in wenigen Monaten vorgestellt. Einen offiziellen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, trotzdem können wir Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Vorstellungstermin verraten.

Laut der koreanischen Webseite Korea JoongAng Daily, die exklusive Informationen von einem Samsung-Manager erhalten haben will, wird Samsung die Galaxy-S23-Serie in der ersten Februar-Woche 2023 vorstellen – und zwar in San Francisco. Daraus könnte sich folgender Zeitplan ergeben:

1. Februar 2023: Vorstellung Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra

Vorstellung Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra 1. Februar 2023: Start der Vorbestellphase

Start der Vorbestellphase 17. Februar 2023: möglicher Marktstart

Februar ist der typische Vorstellungstermin für Samsungs Galaxy-S-Serie. Die Präsentation des Galaxy S21 Mitte Januar 2021 war eine Ausnahme. Das Galaxy S20 sowie das Galaxy S22 wurden jeweils Mitte der zweiten Februar-Woche vorgestellt. Davon scheint Samsung diesmal abzurücken und eine Woche früher zu starten.

Der offizielle Release der Smartphone-Modelle liegt oft zwei oder mehr Wochen nach der Vorstellung. 2022 kam das Galaxy S22 Ultra nach zwei Wochen auf den Markt, Galaxy S22 und Galaxy S22+ folgten dann erst im März.

Einschätzung der aktuellen Gerüchte:

Samsung Galaxy S23: Warum sich das Warten lohnt



Vom aktuellen Gerüchte-Stand ausgehend, wird das Galaxy S23 keine großen Design-Änderungen erleben. Doch speziell das Ultra-Modell wird Besonderheiten erhalten: So dürfen sich Nutzer auf ein starkes Kamera-Update mit 200 Megapixeln sowie den neuesten Snapdragon-Prozessor von Qualcomm freuen. Die restlichen Spezifikationen der nächsten Flaggschiff-Generationen werden wohl ähnlich zu den jetzigen sein: Gleiche Display-Größe mit identischer adaptiver Bildwiederholrate. Auch der Akku soll beim S23 Ultra mit 5000 mAh gleich groß bleiben. Wird es wenigstens endlich schnelleres Laden geben? Viele Informationen gibt es dazu bislang noch nicht, Samsung könnte aber wieder maximal 45 Watt unterstützen.