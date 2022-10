Premiere: Erstmals veranstaltet Amazon die Aktion Prime Exklusive Angebote. Bei dem zweitägigen Shopping-Event handelt es sich um einen zweiten Prime-Day für das Jahr 2022. Bereits im Juni hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass es nach dem 12. und 13. Juli 2022 noch einen weiteren Prime-Day in diesem Jahr geben wird. Die Prime Exklusiven Angebote starten demnach am 11. Oktober 2022 um 0 Uhr und laufen bis zum 12. Oktober um 23.59 Uhr. Die Aktion findet in diesen 15 Ländern statt: Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Türkei, Großbritannien und USA.



Welche Angebote erwarten wir am Prime Day 2?

Während des Prime Day im Juli 22 hatten Prime-Mitglieder die Möglichkeit, exklusive Preise zu sichern. Starke Rabatte gab es unter Anderem in der Kategorie Technik und Elektronik. Hier waren die Topseller etwa das Microsoft Surface Pro 8-Tablet, AVM FRITZ!Box, die Drohne DJI Mini 2, Apple AirPods Pro, ASUS Chromebook Flip, Microsoft 365 Family Jahresabo oder das intelligente Fleischthermometer MEATER Plus. Auch für den am kommenden Dienstag startenden zweiten Prime Day erwarten wir wieder ähnliche Produkte zu Toppreisen. Spannend wird sein, ob eventuell auch iPhones im Angebot sein werden. Sehr wahrscheinlich werden wie schon im Juli einige große Marken wie Samsung, Microsoft, Apple, Xiaomi und Dell an der Rabatt-Aktion teilnehmen. In diesem Beitrag informieren wir Sie ab Dienstag, den 11.10. täglich über die besten Angebote.

Die besten Tagesangebote bei Amazon

Prime kostenlos testen und an den Prime Exklusive Angeboten teilnehmen

Wie schon beim Prime-Day gibt es die Schnäppchenangebote nur für Prime-Kunden von Amazon. Sie sind bisher kein Prime-Kunde? Kein Problem, an der Schnäppchenjagd können Sie trotzdem teilnehmen. Denn Sie können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen. Einfach hier das Probe-Abonnement abschließen und dann nach Ende der Aktion “Prime Exklusive Angebote” wieder kündigen, falls Sie Prime nicht dauerhaft nutzen wollen:

Amazon Prime jetzt 30 Tage lang gratis testen



Nach 30 Tagen kostet Amazon Prime bei jährlicher Abbuchung 89,90 Euro. Wer das Prime-Abonnement dagegen monatlich bezahlt, der muss 8,99 Euro an Amazon überweisen.

Audible und Amazon Music Unlimited günstiger

Zusätzlich starte Amazon heute die folgenden Angebote bei Audible und Amazon Music Unlimited:



Audible – 90 Tage gratis



Amazon Music Unlimited – 4 Monate gratis

Anschließend 8,99 Euro pro Monat. Jederzeit kündbar. Exklusiv für Prime-Mitglieder. Nur für Neukunden.