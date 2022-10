Wer für das Wochenende noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games bei Steam und im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen oder sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games Store: Survival-Horror zum gratis Behalten

Im Epic Games Store wartet an diesem Wochenende das Survival-Horror-Spiel “Darkwood“ als dauerhaftes Geschenk. Das aus der Vogelperspektive präsentierte Indie-Spiel verzichtet auf Pfeile, die die nächste Aufgabe anzeigen und lässt den Spieler stattdessen die Welt auf eigene Faust erkunden. Tagsüber müssen zufällig genierte Wälder erforscht werden. Die dabei gefundenen Gegenstände lassen sich in der Nacht in neue Waffen und Fallen verwandeln. Ab und zu trifft der Spieler zudem auf andere Charaktere, deren wahre Absichten sich jedoch erst mit der Zeit offenbaren.

Darkwood kostenlos im Epic Games Store

Epic Games Store: Kooperativ spielbare Neuauflage eines Klassikers

Bei “ToeJam & Earl: Back in the Groove“ handelt es sich um einen Mix der besten Features der gleichnamigen Konsolen-Spiele aus den 90er Jahren. Das Roguelike-Spiel lässt sich wahlweise zusammen mit drei Freunden online oder lokal vor dem PC bestreiten. Die farbenfrohe Präsentation sorgt dafür, dass sich der Titel für Spieler jeden Alters eignet. Die gemeinsame Aufgabe ist es, die Bauteile der Rapmaster-Rakete ausfindig zu machen. Dabei kommt auch der Humor nicht zu kurz.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! kostenlos im Epic Games Store

Um beide Spiele herunterzuladen, brauchen Sie nur einen Account im Epic Games Store. Das Angebot endet am 20.10. um 17:00 Uhr. Einmal gesichert, dürfen Sie beide Spiele dauerhaft behalten.



Steam: Multiplayer von “Halo Infinite“ kostenlos ausprobieren

Wer die legendäre “Halo”-Serie von Microsoft bislang verpasst hat, kann nun bei Steam einen unverbindlichen Blick auf den beliebten Mehrspieler-Modus von “Halo Infinite“ werfen. Der grundlegend modernisierte Multiplayer-Modus wird durch saisonale Aktualisierungen ständig weiterentwickelt und lockt mit frischen Events, Spielmodi und Karten. Fans von Ego-Shootern sollten unbedingt einen Blick auf den Klassiker werfen. Vielleicht finden sich ja sogar einige Freunde für Online-Turniere.

Steam: Multiplayer-Modus von “Halo Infinite“ kostenlos ausprobieren

Steam: Legendären Taktik-Shooter gratis ausprobieren

Der bereits 2012 veröffentlichte Taktik-Shooter “Counter-Strike: Global Offensive” gilt bis heute als Goldstandard für spannende Multiplayer-Gefechte. Zwei Teams treten auf relativ übersichtlichen Karten gegeneinander an und müssen unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Etwas Frustresistenz ist jedoch erforderlich, denn oft bleiben nur wenige Bruchteile einer Sekunde, um erfolgreich aus einer Auseinandersetzung hervorzugehen. Teamplay und Absprachen der Taktik sind daher Grundvoraussetzung. Mit dem freigeschalteten Geld lassen sich bessere Waffen für die nächste Runde kaufen.

Steam: “Counter-Strike: Global Offensive“ kostenlos ausprobieren