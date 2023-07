Das sind die besten PCs für Büro und Home Office

Geekom Mini IT8 i5-8279U

GEEKOM Mini IT8 i5-8279U (bis zu 3,8 GHz) bei Amazon kaufen (etwa 410 Euro)

GEEKOM Mini IT8 i5-8279U ist ein Mini-PC, der sehr wenig Platz und Energie braucht, aber mehr als ausreichend Leistung und Speicherplatz bietet. Mit 512 GB SSD ist der Rechner ausreichend ausgestattet. Zum Einsatz kommt ein Intel-Coffee-Lake-i5-8279U-Prozessor der 8. Generation (2,3 GHz, Turbo 3,8 GHz, 4 Kerne, 8 Threads, 6 MB Intel Smart Cache).

Auf dem PC ist Windows 11 Pro bereits vorinstalliert, es ist aber auch möglich Linux zu installieren. Wem die 16 GB Speicherplatz nicht ausreichen, der kann leicht auf 32 GB Arbeitsspeicher ausbauen. Monitore lassen sich mit HDMI und Mini-DP anschließen. Der Mini-PC hat bereits einen WLAN-Adapter verbaut. Vorne am Gerät befindet sich ein USB-Anschluss.

Wer mehr USB-Anschlüsse benötigt, kann einfach auf der Rückseite einen USB-C-Hub anschließen, zum Beispiel den UGREEN USB C Hub, 6 in 1 USB C Adapter. Dadurch erhält der PC noch einmal einen HDMI-Anschluss, 3x USB-Anschlüsse, einen SD-Card-Reader und einen Micro-SD-Card-Reader.