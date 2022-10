Auch in dieser Woche gibt es bei Discounter Lidl wieder einige Technik- und Haushalts-Schnäppchen. Wer gerne in den Filialen oder im Online-Shop von Lidl einkauft, sollte die folgenden Deals nicht verpassen. Über den Klick auf unsere Links gelangen sie direkt zu den Angebotsdetails. Wer sich für eines der Angebote im Online-Shop von Lidl entscheidet, muss die Liefergebühr in Höhe von 4,95 Euro in den Preis mit einrechnen.

Silvercrest Saugroboter für 99,99 Euro

Silvercrest / Lidl

Der Saugroboter von Silvercrest ist für Hartböden und kurzflorige Teppichböden geeignet. Er kann per App gesteuert werden, die auch eine tagesindividuelle Programmierung ermöglicht. Der Saugroboter ist zudem mit der Lidl Home App kompatibel. Bei seiner Reinigung in fünf unterschiedlichen Modi greift der Saugroboter auf eine zentrale Kombi-Bodenbürste und zwei seitliche Bürsten zurück. Er ist mit elf Anti-Stoß-Sensoren und drei Anti-Fall-Sensoren ausgestattet. Ist der integrierte 2.400-mAh-Akku leer, kehrt der Saugroboter automatisch zu seiner Ladestation zurück. Der Saugroboter SSRA1 von Silvercrest ist ab 27. Oktober 2022 zum Preis von 99,99 Euro anstatt der UVP in Höhe von 185 Euro im Lild-Onlineshop erhältlich.

Silvercrest Saugroboter SSRA1 für 99,99 Euro statt 185 Euro (UVP)

Lidl ist aktuell der günstigste und auch der einzige Anbieter, der den SSRA1 im Online-Shop hat. Wer noch keinen Saugroboter besitzt und sich für die Technik interessiert, findet im SSRA 1 ein gutes und vor allem sehr günstiges Einsteiger-Gerät. Zahlreiche Alternativen mit unterschiedlicher Ausstattung finden Sie in unserem Preisvergleich.

Kaufberatung: Die besten Saugroboter im Test



Melitta Kaffeevollautomat für 299 Euro

Melitta

Kaffee-Genießer sollen mit dem Kaffeevollautomat-Schnäppchen von Melitta im Lidl-Onlineshop auf ihre Kosten kommen. Der Melitta Espresso Line & Perfect Milk liefert unterschiedliche Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck. Kaffeekreationen mit luftigem Milchschaum und heißer Milch lassen sich mit dem Auto-Cappuccinatore ebenfalls zubereiten. Über den Drehregler lässt sich die gewünschte Menge beziehen. So können beispielsweise auch ein Cappuccino oder Latte Macchiato zubereitet werden. Über einen Drehregler kann die gewünschte Temperatur und Tassengröße eingestellt werden. Dank des Double Cup Mode kann der Espresso Line Kaffeevollautomat zeitgleich zwei Espressi oder auch Café Creme zubereiten.

EspressoLinePerfectMilk E957-213 für 299 Euro anstatt 549 Euro (UVP)

Lidl ist aktuell der günstigste Anbieter für den Espresso Line & Perfect Milk E957-213. Im Melitta-Onlineshop ist das Gerät mit 515 Euro wesentlich teurer. Weitere Kaffeevollautomaten aus unterschiedlichen Preisklassen finden Sie in unserem Preisvergleich.



Philips Luftreiniger “AC0819/10“ für 99,99 Euro

Philips

Pünktlich zum Start der Winter- und Heizungssaison bietet Lidl in seinem Online-Shop ein Luftreiniger-Schnäppchen an. Der Philips “AC0819/10“ entfernt laut Hersteller-Angaben bis zu 99,9 Prozent der Viren und Aerosole aus der Luft. Der integrierte Stufensensor soll selbst kleinste Veränderungen in der Luftqualität erkennen, während ein Farbdisplay die Luftqualität in Echtzeit anzeigt. Das Gerät bietet die drei Modi Ruhemodus, Automatikmodus und Turbomodus.

Philips “AC0819/10“ für 99,99 Euro anstatt 159,99 Euro (UVP)

Lidl ist derzeit der günstigste Anbieter für den “AC0819/10“ von Philips. Das Online-Shop-Angebot ist ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit beträgt drei Tage. Ein großes Angebot an Luftreinigern aus unterschiedlichen Preisklassen finden Sie in unserem Preisvergleich.



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.