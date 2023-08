Android 14: Warum sich das Warten lohnt

Android wird mit jeder neuen Version besser und so erwarten wir schon mit großer Spannung das Update auf Android 14, das noch dieses Jahr auf Ihr Handy kommt. Bereits auf der eigenen Veranstaltung Google I/O hat das Unternehmen eine Menge neuer Funktionen vorgestellt, auf die sich das Warten wirklich lohnt.

Wann erscheint Android 14?

Wir wissen grob, wann Android ausgerollt wird, ein genaues Datum hat Google bisher aber nicht verraten.

Aktuell befindet sich Android 14 noch in der Beta-Phase. Seit Februar 2023 gibt es Entwickler-Versionen, im März/April kamen dann die ersten Beta-Varianten heraus, die jeder Nutzer auf kompatiblen Geräten wie den Pixel-Smartphones installieren kann.

Aktuell ist die letzte öffentliche Beta-Version verfügbar, die Optimierungen und neue Funktionen einführt, mit denen Google die Stabilität der Plattform vor der vollständigen Veröffentlichung testen kann.

Nach all diesen öffentlichen Beta-Versionen führt Google die neue Android-Variante manchmal mit der Veröffentlichung der neuen Generation der Pixel-Telefone ein, manchmal aber auch schon vorher für bestehende Geräte.

Es gibt zwar noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Android 14, aber wir gehen davon aus, dass das Google-System bereits im August offiziell ausgerollt wird – und zwar vor Marktstart der Pixel-8-Geräte.

Hier sehen Sie, wann die letzten Android-Versionen offiziell auf den ersten Handys landeten:

Android 13 – August 2022

Android 12 – Oktober 2021

Android 11 – September 2020

Android 10 – September 2019

Diese Smartphones erhalten Android 14

Android 14 steht auf dem Kopf – zumindest vom Namen her

Cupcake bis Tiramisu: Neuen Android-Versionen gibt Google bekanntlich die Namen leckerer Süßigkeiten. Mit jeder neuen Version klettert dabei auch der Anfangsbuchstabe dieser appetitanregenden Desserts im Alphabet eine Stufe nach oben. Weil Google auch Zwischenversionen derart benennt, sind wir mit Android 13 (Tiramisu) inzwischen beim 20. Buchstaben des ABC angekommen.

Treu dieser Linie hat man sich bei Android 14 wohl für den Namen „Upside Down Cake“ entschieden. Zu Deutsch: „Sturzkuchen“. Inhaltlich wird das neue Betriebssystem zwar nicht alles auf den Kopf stellen, Googles neues Software-Rezept sieht aber jetzt schon ziemlich spannend aus. Denn neben (wenigen) bestätigten Neuheiten ranken sich um Android 14 manche Gerüchte, die uns den Release heute schon schmackhaft machen.

Außerirdisch: Android 14 soll Smartphones mit Satelliten verbinden

Eine Verbindung mit Aliens wird Android 14 zwar auch den wildesten Gerüchten zufolge noch nicht herstellen, extraplanetarisch geht es dabei trotzdem zu. Denn die nächste Instanz von Googles Betriebssystem soll Smartphones mit Satelliten im Erdorbit verbinden.

Dabei handelt es sich schon eher um einen Fakt als um ein Gerücht, denn Senior-Vizepräsidenten Hiroshi Lockheimer hat die Funktion bereits im September 2022 offiziell per Twitter in Aussicht gestellt.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android! — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

Dass man es bei Google als zeitgemäß betrachtet, Smartphone-Nutzer mit Satelliten-Uplinks auszustatten, hören nicht nur Tech-Nerds gerne. Denn mit der Funktion gehen handfeste Vorteile für den Endnutzer einher. Besonders in Notfällen und bei schlechter oder unterbrochener Netzanbindung zahlt sich eine Satellitenverbindung aus: Solange der Akku mitspielt, werden Funklöcher damit zum Relikt der Geschichte.

Die Funktion ist also vor allem eine Ergänzung für den klassischen terrestrischen Netzbetrieb via Funkzellen und dürfte die Mobilfunk-Infrastruktur grundlegend verbessern. Auch in entlegenen Gegenden, im Flugzeug oder auf dem Meer könnte man damit zuverlässig surfen oder telefonieren.

Apple hat mit der aktuellen iPhone-14-Generation bereits ein Satelliten-Feature integriert. Kurz vor der iPhone-Vorstellung hatte auch Huawei für das Flaggschiff Mate 50 (Pro) eine satellitengestützte Notfallfunktionen präsentiert. So ganz exklusiv fällt das neue Android-Extra am Ende also vielleicht gar nicht aus – wir erwarten es trotzdem mit Ungeduld.

Benutzerfreundliche Gestennavigation in Apps

Apple macht es vor und mit Android 14 macht Google es hoffentlich endlich nach: Eine geschmeidige und konfliktfreie Navigation mithilfe von Gesten. Aktuell führt die Gestennavigation auf Android-Geräten noch regelmäßig zu Konflikten mit anderen Apps oder produziert unerwartete Ergebnisse. Das geht oft darauf zurück, dass es unter Android schwierig ist, Inhalte direkt hinter die Navigationsleiste zu zeichnen. Bei iOS gibt es das Problem nicht und wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenken darf, dann befindet es sich bei Android nun endlich auch im Abmarsch.

Vorschau für die Zurück-Geste

Die Zurück-Geste verwenden viele Nutzer intuitiv – wo man dabei aber landet, ist dann doch immer wieder eine Überraschung.

Mit der neuen Rückwärts-Navigation sehen Sie nun einen kurzen Blick auf das, worauf Sie über “Zurück” landen, bevor Sie wirklich zurück navigieren. So können Sie entscheiden, ob Sie Vorgang abbrechen oder tatsächlich zurück gehen. Das wird Sie in der Praxis davor bewahren, eine App versehentlich zu verlassen.

Die Funktion wurde eigentlich für Android 13 entwickelt, kam aber nie. So feiert das Feature nun in Android 14 sein richtiges Debüt.

Bessere KI

Google liebt künstliche Intelligenz (KI). Von seinem Chatbot Bard bis hin zu lustigen Tools auf Android-Handys wie dem Magischen Radierer in Google Fotos ist künstliche Intelligenz über Software stark in die Produkte des Unternehmens integriert. Android 14 ist da nicht anders.

Google hat sich etwas von Apples-System iOS inspirieren lassen. Auf dem Android-Sperrbildschirm der Pixel-Modelle können Sie den Stil der Uhr ändern und auf einige Widgets zugreifen. Außerdem gibt es eine neue Emoji-Hintergrundauswahl, die dem Angebot von Apple sehr ähnlich ist.

In Android 14 wird es auch mehr KI geben, etwa mit neuen Hintergrundbildern, bei denen Sie ein Foto aus Ihrer Galerie auswählen können, das dann mit einem 3D-Effekt versehen wird, wenn Sie es als Hintergrundbild festlegen.

Noch beeindruckender sind die neuen generativen KI-Hintergrundbilder. Auch hier können Sie auf dem ersten Pixel eine Aufforderung an die KI eingeben, ein einzigartiges Bild zu generieren, zum Beispiel “München im Pop-Art-Stil”, woraufhin ein paar Bilder zum Durchblättern und Auswählen erstellt werden.

Laut Google wird diese Funktion erst im Herbst verfügbar sein, also nach dem offiziellen Release von Android 14.

Eine coole neue Funktion für Android 14, die der Android-Experte Mishaal Rahman ausgegraben hat, ist eine neue Option zur Bildschirmaufzeichnung, mit der jeweils nur eine App aufgezeichnet werden kann und nicht der gesamte Bildschirm.

Das bedeutet, dass die Aufnahme keine UI-Elemente oder Benachrichtigungen enthält, sondern nur aufzeichnet, was Sie während der Aufnahme in der ausgewählten App sehen und ausführen. In dem nachfolgenden Tweet sehen Sie ein Beispiel:

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.



This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!



(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023

“Teilen” wird besser

Wenn Sie in einer beliebigen App auf “Teilen” tippen, dann erscheint ein Pop-Up-Fenster mit vielen Optionen zum Teilen. Uns gefällt, wie es auf iPhones erscheint, mit häufigen Kontakten und Apps, die zuerst in einer ziemlich einheitlichen Art aufgelistet werden, egal in welcher App Sie sich befinden. Die Android-Freigabeleiste war schon immer etwas chaotischer, und Google geht dieses Problem in der Android 14-Beta an.

Die neue Teilen-Option wird Entwicklern nun die Möglichkeit geben, mehr personalisierte Vorschläge einzubauen, etwa einen Link per E-Mail an einen regelmäßigen Kontakt zu senden oder Ihren Wordle-Punktestand an die Wordle-WhatsApp-Gruppe zu senden, in der Sie sich befinden. Es geht also noch mehr in die Richtung, dass Google lernt und versteht, was sie mit wem teilen wollen und Ihnen direkt die passenden Optionen bietet.

Sie werden auch in der Lage sein, eine Vorschau von mehreren ausgewählten Bildern zu erhalten, um sicherzustellen, dass Sie nicht das Falsche an die falsche Person schicken.

Benutzerdefinierte Icons und Schriftarten für Pixel-Smartphones

Das wäre so eine Art Funktions-Revival, denn unter Android 11 waren wir eigentlich schon einmal so weit. Symbole, Schriftarten, Farben – all das konnte man in den Benachrichtigungseinstellungen von Android 11 individuell anpassen – mit „Material You“ wurde das Feature in Android 12 aber wieder gestrichen.

Das war damals nachvollziehbar, denn es kam zu Konflikten mit Hintergrund-basierten Themes. Von der Funktionsbeschneidung waren aber nicht nur Individualisten enttäuscht. Bis zum Release von Android 14, so munkelt man, könnte Google die alte Gestaltungsfreiheit wiederbeleben.