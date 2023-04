Update 28.4.2023:

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die aus dem Jahr 2022 stammende Sperre für drei Porno-Portale, deren Unternehmenssitz auf Zypern liegt, bestätigt. Die drei Porno-Seiten würden nicht sicherstellen, dass ihre Inhalte nicht für Kinder und Jugendliche zugänglich seien. Deshalb dürfen deren Inhalte in Deutschland nicht abrufbar sein. Das Gericht schreibt:

Die Landesanstalt für Medien NRW hat zu Recht auf Grundlage des Jugendmedienschutzstaatsvertrages gegenüber zwei Anbietern mit Sitz in Zypern insgesamt drei Internetseiten mit frei zugänglichen pornografischen Inhalten beanstandet und deren Verbreitung in dieser Form in Deutschland in Zukunft untersagt.

27. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, Aktenzeichen: 27 K 3604/20, 27 K 3605/20 und 27 K 3606/20