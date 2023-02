At a Glance Pro Leicht und kompakt

Plausible Messwerte

Einfach zu bedienen und gut abzulesen

Unkomplizierte Datenübertragung zur App

Aussagekräftige Farbskala für Bewertung des gemessenen Blutdrucks Kontra Keine Tragtasche/Schutzhülle im Lieferumfang

Merkwürdiger “Singsang” beim Messen

Mit Preisen ab zirka 110 Euro nicht ganz billig Fazit Einfach und zuverlässig

Das Beurer BM 81 Easylock ist einfach anzulegen und zu bedienen, eine Messung ist ruckzuck durchgeführt. Die Werte lassen sich gut ablesen und problemlos via Bluetooth zur App übertragen. Ebenso problemlos lassen sich die Blutdruckwerte in Apple Health übertragen und dort darstellen. Im Test gab es bis heute keinerlei Probleme, die im Langzeittest mehrmals täglich ermittelten Werte sind absolut plausibel.

Beurer BM 81 Easylock bei Amazon kaufen

Das Beurer BM 81 Easylock ist ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm. Es soll zudem unregelmäßigen Herzschlag erkennen können. Die Messwerte können zu einer App übertragen werden. Wir haben dieses smarte Oberarmmessgerät getestet.

Vorteil: Besonders kompakt

Das Beurer BM 81 Easylock ist ein Blutdruckmessgerät für den Oberarm (für Oberarmumfänge von 24 bis 40 cm). Doch anders als die meisten anderen Oberarmmessgeräte wie beispielsweise das Beurer BM 93 ist es besonders kompakt und benötigt keinen Schlauch. Die gesamte Messeinheit ist fest mit der aufblasbaren Manschette verbunden und bildet eine Einheit. Es gibt also keinen Schlauch, der beschädigt werden könnte.

Beurer BM 81 Easylock bei Amazon kaufen

Die Werte lassen sich gut ablesen und die Farb-LED links vom Display signalisiert sofort, ob die Werte um Rahmen sind.

Funktionen

Pulsmessung

Blutdruckmessung

Herzrhythmusstörungen erkennen

App-Schnittstelle

Zwei Personen lassen sich getrennt voneinander erfassen



Inbetriebnahme

Sie nehmen das Beurer BM 81 Easylock denkbar einfach in Betrieb: Batterien (4x AAA) einlegen, Uhrzeit und Datum einstellen und gegebenenfalls mit der App Beurer Health Manager (Pro) koppeln. Die Datenübertragung zum Smartphone erfolgt dann via Bluetooth. Die App ist aber nicht zwingend erforderlich, Sie können das BM 81 auch komplett ohne App nutzen.



Den Knopf in der Mitte drücken Sie und anschließend drehen Sie an ihm, bis die Manschette fest sitzt.

Bedienung

Schieben Sie das Beurer BM 81 Easylock über den Oberarm, an dem Sie die Messung vornehmen möchten. Achten Sie auf den Pfeil für die Arterie, damit die Manschette richtig liegt. Dann drücken Sie auf den Einrastknopf auf der Manschette und drehen diese noch fest. Danach nehmen Sie eine entspannte Körperhaltung ein, bei der sich die Manschette auf Herzhöhe befinden soll. Drücken Sie nun auf den Einschaltbutton, um eine Messung zu starten.

Kompakte Bauweise.

Danach startet der Messvorgang mit einem etwas merkwürdigen Singsang-Geräusch. Nach einigen Sekunden können Sie die Pulszahl sowie die beiden Blutdruckwerte auf dem Display ablesen. Eine Farb-LED signalisiert zudem, ob die Werte einwandfrei sind oder Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Als Zusatzfunktion weist das Beurer BM 81 Easylock auch noch darauf hin, wenn es einen unregelmäßigen Herzschlag erkennen würde. Im Laufe unserer Tests war das glücklicherweise nie der Fall.

Wenn die Batterien leer werden, zeigt das Gerät das auf seinem Display an. Im Test war das zuverlässig der Fall. Seit Beginn unseres Tests im September 2022 mussten wir einmal die Batterien wechseln.



Werte auch in der App

Sofern Ihr Beurer BM 81 Easylock mit der Beurer-Health-Manager-App (ab iOS 12 oder ab Android 8.0) gekoppelt ist, können Sie über Bluetooth die Werte an die App übertragen lassen. Das klappte im Test einwandfrei. Der Vorteil: Sie können in der App sehr übersichtlich die langfristige Entwicklung verfolgen und zu jeder Messung auch einen Kommentar schreiben, beispielsweise wenn Sie einen Grund für einen ungewöhnlich hohen Wert vermerken wollen. Zudem lassen sich die Messwerte problemlos auch in Apple Health übernehmen.



Die App Beurer Health Manager für iOS.

Messwerte sind plausibel

Die vom Beurer BM 81 Easylock für uns angezeigten Messwerte sind plausibel und wurden durch eine Kontrollmessung durch einen Arzt bestätigt. Die Werte des Beurer BM 81 Easylock sind zudem identisch mit denen des Beurer BM 93. Letztlich ist es eine Geschmacksfrage, welchem Gerät Sie den Vorzug geben. Ein EKG kann das Beurer BM 81 Easylock aber nicht schreiben. Falls Sie auf die EKG-Funktion Wert legen, sollten Sie diesen Test lesen: Beurer BM 93 im Test – Blutdruck, Puls und EKG überwachen mit einem einzigen Gerät. Die EKG-Messung mit dem BM 93 ist allerdings eine etwas fummelige Angelegenheit.



Seitenansicht.

Achtung: Nur in Ruhe messen

Aufgrund seiner kompakten Bauweise läge es nahe, das Beurer BM 81 Easylock auch während der Bewegung und/oder während einer sportlichen Aktivität messen zu lassen. Doch davon rät der Hersteller ausdrücklich ab, diese Werte wären unbrauchbar. Das Beurer BM 81 Easylock ist kein Langzeit-Blutdruckmessgerät für den ganzen Tag.

Beurer BM 93 im Test: Blutdruck, Puls und EKG überwachen mit einem einzigen Gerät

Die besten Blutdruckmessgeräte 2022 mit App: Kaufberatung

Beurer BM 81 Easylock bei Amazon kaufen