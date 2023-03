Samsung Galaxy Watch 5 im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Preislich konkurrenzfähig

Bequemes Design

Solide Aktivitätsaufzeichnung

Jede Menge Funktionen Kontra Unbeständige Akkulaufzeit

Nicht-Samsung-Handys müssen auf Features verzichten

Umständliche digitale Lünette

Sehr ähnlich wie die Watch 4 Fazit Die Galaxy Watch 5 ist eine preisgünstige Android-Smartwatch, die am besten mit Samsung-Smartphones funktioniert und entsprechend auf anderen Android-Handys keine Blutdruck- und EKG-Funktionen bietet. Sie ist eine solide Option, allerdings sind wir von der digitalen Lünette und die Akkulaufzeit enttäuscht.

Preis beim Test

$279

Die neue Samsung Galaxy Watch 5 sticht auf dem Markt hervor, weil sie keine echte Konkurrenz hat. Andere Wear OS-Geräte sind langsam und veraltet, spezielle Sportuhren haben keine Smartwatch-Smartphones, und selbst die besten Fitbits sind nicht so fortschrittlich. Sie ist die Standard-Smartwatch der Wahl mit einem eleganten Design, großartigen Benachrichtigungs- und Gesundheitsfunktionenund vielem mehr. Wer jedoch wirklich alle Features nutzen möchte, benötigt ein Samsung-Handy. Mit einem Startpreis von 299 Euro ist die Watch 5 preislich sehr konkurrenzfähig, hat eine sehr gute Software und ist vollgepackt mit Technik.

Design & Verarbeitung

Die Galaxy Watch 5 ist eine sehr gut aussehende Smartwatch, auch wenn sie der Galaxy Watch 4 von 2021 zum Verwechseln ähnlich sieht. Wenn Sie diese Uhr besitzen, werden Sie wahrscheinlich nicht wegen des Designs aufrüsten wollen, aber ich bin froh, dass Samsung daran festgehalten hat, attraktive runde Uhren zu bauen.

Ich habe die kleinste Watch 5 mit 40 mm Durchmesser getestet, obwohl sie auch in 44 mm erhältlich ist. Es war die roségoldene Version, die man nur bekommt, wenn man sich für die kleine Version entscheidet. Es gibt auch eine graphitfarbene oder silberne Variante in beiden Größen und eine saphirblaue Version für die größere Variante.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Armbänder sind gut durchdacht und schmiegen sich an das Handgelenk, wo sie mit dem schwarzen Gehäuse der Uhr verbunden sind, dessen gebogene Enden Sie sehen können. Das roségoldfarbene, gebürstete Aluminium zieht sich links und rechts des schwarzen Innendisplays hoch und sieht genauso hochwertig aus, wie man es sich erhofft.

Im Lieferumfang ist ein mattes Silikonarmband in der Farbe Ihrer Wahl enthalten, das sich angenehm auf der Haut anfühlt und griffig genug ist, um die Uhr auch dann nicht verrutschen zu lassen, wenn Sie beim Sport schwitzen. Das Armband wird mit einer herkömmlichen Schnalle geschlossen, hat aber einen Einschub für das Bandende. Sie ist bequem genug, um sie den ganzen Tag über zu tragen.

Samsung Galaxy Watch 5 im Vergleich zur 5 Pro (links). Dominik Tomaszewski / Foundry

Display & Audio

Das 40-mm-Modell bietet einen 1,2-Zoll-OLED-Bildschirm (das 44-mm-Modell hat ein 1,4-Zoll-Display), das dank Samsungs Entscheidung, das gesamte Betriebssystem auf einen schwarzen Hintergrund zu setzen, hervorragend aussieht. Das bedeutet, dass sich die Farben von dem tiefen Schwarz abheben, das in den berührungsempfindlichen Ring an der Außenseite des Displays übergeht.

Dieser dient als digitale Lünette, wie bei der Watch 4, und nicht wie bei älteren Galaxy Watches als physische, drehbare Lünette. Als ich 2015 eine Galaxy Gear S2 kaufte, war ich ein großer Fan von letzterem, da Samsungs Betriebssystem für das Handgelenk auf Kreise ausgelegt war. Mit der Lünette konnte man sich schnell durch das Menü “drehen”, um Apps auszuwählen und sich die gekachelten Informationsbildschirme anzeigen zu lassen, anstatt mit dem Finger über das Display zu wischen (was man auch tun konnte).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die gleiche Logik und das gleiche Betriebssystemdesign gelten auch für die Watch 5, aber die Verwendung eines berührungsempfindlichen Rahmens zur Durchführung dieser Aktionen ist weniger intuitiv. Mein Finger verdeckte die Hälfte der Zeit den Bildschirm, so dass ich durch Menüs blätterte, ohne sehen zu können, wo ich mich befand. Wenigstens ist das haptische Feedback nett.

Das Display ist sehr gut und bietet eine hervorragende Helligkeit, so dass man mit der Always-on-Einstellung schnell die Uhrzeit ablesen kann. Während des Trainings zeigt eine Bewegung des Handgelenks die aktuellen Messwerte an. Auch bei direkter Sonneneintrahlung ist das display noch gut ablesbar.

Da es sich um eine Smartwatch handelt, tritt die Audiofunktion etwas in den Hintergrund, aber die Galaxy Watch 5 verfügt über einen Lautsprecher, über den man zum Beispiel Anrufer hören kann. Auch können Sie gesprochene Statistiken anhören, wenn man die Trainingsmodi nutzt.

Software & Funktionen

Die Watch 4 war die erste Galaxy Watch-Serie, die mit Googles Wear OS 3 und nicht mit Samsungs bisheriger Tizen-Software lief, und die Watch 5 geht diesen Weg weiter. Alles auf der Watch 5 sieht weiterhin sehr nach Samsung aus und fühlt sich auch so an, dank One UI 4.5, der firmeneigenen Variante von Wear OS 3. Das ist keine schlechte Sache, denn Samsung hat die Benutzeroberfläche sehr schön verfeinert. Es ist sehr intuitiv, ein Zifferblatt als Startbildschirm zu haben, mit Benachrichtigungen auf der linken Seite und Kacheln von Apps auf der rechten Seite, wenn man nach links wischt. Im Grunde genommen ist Wear OS derzeit der Goldstandard unter den Android-Smartwatches.

Sie können selbst bestimmen, wie viele oder wie wenige Apps Sie dort sehen möchten. Wenn man vom Startbildschirm nach oben wischt, gelangt man in eine kleine App-Schublade mit Symbolen für Samsung-Apps und verfügbare Drittanbieter-Apps.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die meisten dieser Apps stammen von Samsung, aber es ist schön zu sehen, dass Google sich einmischt und mir erlaubt, Google Assistant und Google Wallet herunterzuladen und zu verwenden, anstatt Bixby oder Samsung Pay. Freut mich!

Ansonsten habe ich vor allem Samsung Health verwendet. Standardmäßig ist die Watch 5 als Fitness-Tool eingerichtet, wobei die ersten Kacheln im rechten Menü eine Zusammenfassung der täglichen Aktivität und dann Verknüpfungen zu Trainingsaufzeichnungsmodi enthalten. Das alles funktioniert hervorragend, wenn Sie Samsung Health auf Ihrem Android-Telefon installiert haben. Aber bedenken Sie, dass die Watch 5 überhaupt nicht mit iPhones zusammenarbeitet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ich habe die Watch 5 mit meinem Google Pixel 6a gekoppelt, in der Erwartung, dass eine Uhr, auf der Googles WearOS läuft, kein Problem darstellt. Dank Samsungs Übernahme von Google Messages funktioniert das auch weitgehend. SMS kamen problemlos an, ebenso wie Benachrichtigungen von allen Apps, auch von Drittanbietern wie Whatsapp, obwohl die Uhr selbst keine eigene App hat.

Enttäuschend ist, dass die Flaggschiff-Funktionen Blutdruck und Elektrokardiogramm (EKG) der Galaxy Watch 5 nur auf Samsung Galaxy-Handys funktionieren, da sie die Installation von Samsung Health Monitor erfordern – einer App, die nur im Galaxy Store erhältlich ist, einem App-Store, den man auf anderen Android-Telefonen nicht nutzen kann.

Fitness & Tracking

Die Watch 5 zeichnet sich durch einfache Fitness-Tracking-Funktionen aus. Das eingebaute GPS ermöglicht die Aufzeichnung von Läufen, Spaziergängen und Radtouren sowie weitere Modi wie Schwimmen, Laufen auf dem Laufband und einen Lauftrainer-Modus.

Henry Burrell / Foundry

Wenn Sie beim Laufen auf “Los” tippen, wird ein übersichtlicher Bildschirm mit Dauer, Entfernung und Tempo angezeigt, mit Optionen zum Pausieren und Beenden auf der linken Seite und einem Bildschirm zur Audiosteuerung auf der rechten Seite. Es ist ein bisschen fummelig, während eines Laufs die Tracks auf der Uhr zu wechseln, aber es ist möglich. Ich fand, dass das Display weniger gut reagierte, wenn meine Hände beim Training schwitzten.

Das GPS-Signal wird beeindruckend schnell gefunden und das Beste an der Watch 5 ist, dass sie einem nicht im Weg ist (wenn man die Audio-Updates während des Laufs ausgeschaltet hat). Die Anzeige der Trainingsdaten in Samsung Health ist übersichtlich und interessant, aber die Watch führt Sie nicht in eine Trainingsroutine ein, wie es die Sportuhren von Polar oder Garmin tun. Die Datenerfassung ist einfacher, aber wenn man die Uhr eine Woche lang trägt, erhält man einfache Tipps zur Schlafüberwachung.

Wenn Sie es ertragen können, die Uhr nachts zu tragen, ist die Schlafüberwachung von Samsung anständig und zeichnet Schlafmuster und das Aufwachen genau auf. Sie können sogar das Mikrofon Ihres Telefons anzapfen, um Ihr Schnarchen aufzuzeichnen, das Sie auf die Minute genau bestimmen und sogar abhören können.

Die Uhr kann Ihre Körperzusammensetzung messen und Sie können auch Atemübungen machen und Ihren Stress auf der Uhr protokollieren. Die Wetter-, Kalender- und Benachrichtigungsfunktionen funktionieren alle sehr gut, und die Fitnessaufzeichnung ist auf Abruf verfügbar, wenn man sie braucht. Besonders gut gefällt mir die automatische Trainingserkennung, die tadellos funktioniert.

Die Galaxy Watch 5 ist entweder als Bluetooth- oder als Bluetooth- und 4G-Version erhältlich und verfügt über denselben Exynos W920-Prozessor wie die Watch 4. Das ist nicht weiter schlimm, denn die Leistung ist gut, aber es zeigt auch, wie wenig sich im Vergleich zum Vorjahr geändert hat.

Neu ist ein Infrarot-Temperatursensor an der Unterseite zusammen mit dem Herzfrequenzsensor, aber Samsung hält sich bedeckt, wofür er tatsächlich gut ist. Das Unternehmen behauptet, es hilft bei der Schlafüberwachung, aber ansonsten gibt es keine unmittelbaren Vorteile.

Die Uhr fühlt sich reaktionsschnell an, aber ich fand, dass sie nur langsam auf den Touch-Rahmen reagiert. Ich hatte keine Probleme, auf dem Display zu navigieren und die Aufzeichnung von Übungen oder die Anzeige von Benachrichtigungen erfolgte ohne Verzögerung. Es scheint, dass 1,5 GB RAM für eine Smartwatch immer noch ausreichend sind. Für Apps und Musikdownloads stehen 7,5 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Das volle Repertoire an Sensoren ist ein Beschleunigungsmesser, Barometer, bioelektrischer Impedanzanalysesensor, elektrischer Herzsensor, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor und optischer Herzfrequenzsensor. Für den Preis ist dies eine sehr solide Auswahl.

Akku & Aufladen

Die Akkulaufzeit der Watch 5 könnte und sollte besser sein. Die 40-mm-Uhr verfügt über einen 284-mAh-Akku und die 44-mm-Uhr über einen 410-mAh-Akku (beide sind größer als die der Watch 4), und Samsung behauptet, dass beide mit einer einzigen Ladung 40 Stunden Betriebszeit erreichen können.

Das ist irreführend, denn man müsste bei der Watch 5 praktisch alle nützlichen Funktionen ausschalten und sie nicht zum Tracking verwenden, um auch nur in die Nähe dieser Zahl zu kommen. Ich musste die Uhr jeden Abend oder am nächsten Morgen aufladen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es dauert etwa eine halbe Stunde, um mit der Schnellladefunktion 30 bis 40 Prozent aufzuladen, aber Samsung legt kein Ladegerät bei, sondern nur das USB-C-Ladekabel. Eine vollständige Ladung dauert fast 1,5 Stunden.

Preise & Verfügbarkeit

Seit dem 26. August 2022 ist die Uhr auf dem Markt erhältlich. Die 44-Millimeter-Version der Galaxy Watch 5 gibt es in den Farben Graphit, Saphir und Silber. Das kleine Modell kommt in den Farben Graphit, Pink Gold und Silber.

Galaxy Watch 5 Preise:

Fazit

Die Samsung Galaxy Watch 5 ist eine großartige Android-Smartwatch, die mit dem neuesten WearOS 3 läuft und die beste Wahl ist, wenn Sie ein Samsung-Handy haben. Sie ist auch eine solide Option, wenn Sie ein anderes modernes Android-Smartphone besitzen – aber dann müssen Sie eben auf die Aufzeichnung Ihres Blutdrucks oder EKG verzichten.

Der digitale Rahmen ist so langsam, dass man ihn am liebsten gar nicht benutzen würde, und die Akkulaufzeit ist beim 40-mm-Modell enttäuschend. Aber die Software ist flüssig und sie ist vollgepackt mit Funktionen, was die Watch 5 zur besten Android-Smartwatch macht – aber nur standardmäßig, da es noch so wenig Konkurrenz gibt.

Spezifikationen

Edelstahlgehäuse