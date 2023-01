Beim Anbieter Logitel läuft aktuell eine Aktion zu den Internettarifen der Deutschen Telekom. Hier erhalten Sie einen der beliebten Magenta-Tarife mit Aktionsrabatt, der beliebten AVM Fritzbox 7590 AX sowie 100 Euro Cashback von Logitel. Wählen können Sie dabei zwischen Magenta Zuhause M, L oder XL, alle Tarife können Sie auch als Young-Variante erhalten.

Internettarif Magenta Zuhause M plus Fritzbox ab 19,95 Euro pro Monat

Bei der Logitel-Aktion können Sie ordentlich sparen. So erhalten Sie etwa den “Telekom Magenta Zuhause M”-Tarif inklusive Fritzbox 7590 AX von AVM für den Angebotspreis von nur 1 Euro. Die Anschlussgebühr in Höhe von 69,95 entfällt und die Tarifgebühren belaufen sich in den ersten 6 Monaten auf nur 19,95 Euro mtl. – danach greift erst der reguläre Preis von 39,95 Euro.

Jetzt Magenta-Tarife bei Logitel abschließen und über 500 Euro sparen

Magenta Zuhause M – Jetzt über 500 Euro sparen

Etwa sparen Sie sich die Kosten für die Anschlussgebühr, die normalerweise bei 69,95 Euro liegt. Weiterhin sparen Sie bei den Tarif-Kosten in den ersten sechs Monaten 120 Euro wie etwaige Leasing-Gebühren für den Router sowie dessen Versandkosten (nicht bei der Ersparnis einberechnet). Der günstigste Preis der Fritzbox 7590 AX liegt laut dem PC-WELT-Preisvergleich aktuell bei 244,90 Euro. Nach der Einreichung der ersten Rechnung des Anbieters erhalten Sie von Logitel 100 Euro Cashback obendrauf – Sie sparen bei dem Tarif also satte 534,85 Euro.

Weitere Tarifinformationen zusammengefasst:

Netz: Deutsche Telekom

Tarif: Magenta Zuhause M

Maximale Download-Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

Maximale Upload-Geschwindigkeit: 10 Mbit/s

Flatrate ins deutsche Festnetz



EU-Roaming inklusive

Sonstige Features: 25 GB Magenta-Cloud Online-Speicher, Magenta-Eins-Vorteil



Grundgebühr: Magenta Zuhause M: 6 Monate 19,95 Euro danach 39,95 Euro

danach 39,95 Euro Gerät-Preis: 1 Euro



Anschlussgebühr: entfällt

