Nur noch bis 15. Januar: Huawei tauscht Handy-Akkus für nur 24,90 Euro

Nach dem US-Bann sowie dem Verlust der Rechte zur Nutzung von Google-Apps unter Android spielt der Hersteller Huawei auf dem Smartphonemarkt keine allzu große Rolle mehr. Dies ist allerdings kein Grund, alte Huawei- oder Honor-Handys nicht mehr zu nutzen. So bietet Huawei nun eine Aktion, um Smartphone-Akkus alter Honor- und Huawei-Geräte günstig auszutauschen. Die Aktion läuft nur noch bis zum 15. Januar 2023.

Akkutausch von Huawei- & Honor-Handys für 25 Euro

Falls Sie eines dieser älteren Geräte am Leben erhalten wollen, tauscht der chinesische Hersteller diese für nur einen gewissen Zeitraum für lediglich 24,90 Euro aus – das kostet normalerweise rund das Doppelte. Der Umbau wird dabei direkt vom Hersteller übernommen, also nicht durch irgendwelche Dritte. Nach dem Tausch erhalten Sie auf den neuen Akku zudem sechs Monate Garantie des Herstellers. So sind Sie auf der sicheren Seite gegenüber einem Tausch in einem Handy-Shop.

Akku-Wechsel vom offiziellen Huawei-Service Akku-Wechsel vom offiziellen Huawei-Service ©Huawei Noch bis zum bis 15.01.2023 beträgt der Preis für den Akkuaustausch für Smartphones älterer Honor-Smartphones und Huawei-Handys nur 24,90 Euro. Welche Geräte von der Aktion profitieren, erfahren Sie auf der offiziellen Service-Seite von Huawei. Direkt zum Huawei Care Akkutausch



Sollte Ihr altes Gerät also seitens des Akkus bereits Alterserscheinungen aufweisen und die Laufzeit sich drastisch verschlechtert haben, ist das eine tolle Möglichkeit, um Ihrem Smartphone neues Leben einzuhauchen und es noch ein paar Jahre weiterzuverwenden. Konkurrenten wie etwa Apple verlangen für diesen Service deutlich mehr, nämlich bis zu 75 Euro.

Rund 25 Euro sind auch deutlich weniger, als sich ein neues Smartphone zu kaufen, nur weil der Akku nicht mehr optimal funktioniert. Gerade in Zeiten, in denen aktuell alles teurer wird, lässt sich so der ein oder andere Euro sparen – ein guter Deal.



Akkutausch: So funktioniert es, das gibt es zu beachten

Um den Aktionspreis wahrzunehmen, besteht noch kein Grund zur Eile. Die Aktion selbst läuft noch bis zum 15. Januar 2023. So bleibt Ihnen genug Zeit, den Smartphone-Akku zum Aktionspreis zu tauschen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, gehen Sie auf Nummer Sicher und speichern Ihre Daten. Der Tausch erfolgt dann entweder in einem Huawei-Service-Center vor Ort oder per Post. Die Versandkosten werden dabei sogar von Huawei getragen, Sie zahlen also wirklich nur die 24,90 Euro.



Akkus von Honor-Smartphones sind in der Aktion inbegriffen, da Honor ehemals ein Tochterunternehmen von Huawei war. So werden Akkus einiger älterer Honor-Handys weiterhin von Huawei getauscht. Welche Geräte darunter fallen, können Sie auf der Service-Seite von Huawei erfahren. Hier können natürlich auch Akkus von älteren Matebooks und Huawei-Tablets getauscht.