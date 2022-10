Update 5.10.2022: 24,86 Euro gemint – der Tiefpunkt scheint überwunden

Aktuell ist ein HNT 5,37 Euro wert: Es geht also ganz langsam aufwärts, wobei die einstigen Rekordkurse von um die 45 Euro noch in weiter Ferne sind. Mittlerweile hat mein Helium-Miner 4,63 HNT gemint. Die App Helium Wallet bekam zudem ein kleines Update und zeigt mir jetzt umgerechnet sofort den Ertrag in Euro an: 24,84 Euro. Genau umgerechnet müssten es eigentlich 24,86 Euro sein, doch der in der App angezeigt Kurs weicht immer minimal von dem auf Coinmarketcap ab.

Da ich mit Ausgaben von 569,58 Euro inklusive Zoll gestartet bin, liegt mein aktuelles Minus bei 544,72 Euro. Wechseln wir besser das Thema …

Update 2.9.2022: 12,99 Euro gemint – Helium-Kurs im freien Fall Mein Herz rast, mein Blutdruck steigt – Tipp : Die besten Blutdruckmessgeräte 2022 mit App – denn der Kurs für HNT, die Kryptowährung von Helium, fällt und fällt und fällt. Stand 2.9.2022, 15.48 Uhr ist ein HNT gerade noch 4,74 Euro wert. Viele schlimmer ist aber die langfristige Entwicklung der Kurve: Denn der Wert vom HNT nähert sich mit bedenklicher Konsequenz seinem einstigen Ausgangskurs. Sollte er diesen erreichen, dann wären meine bisher geminten HNT faktisch wertlos. Aktuell habe ich 2,74 HNT erzielt. Multipliziert man diese Zahl mit dem Kurs von 4,74, ergibt das 12,99 Euro virtuellen Ertrag. Mein aktueller Verlust beträgt also 556,59 Euro. Wo ist noch einmal das Blutdruckmessgerät …? Update Ende

Update 18.8.2022: 12,79 Euro gemint

Der HNT-Kurs fällt immer weiter. Am 18. August 2022 um 14.45 Uhr ist 1 HNT nur noch 7,60 Euro wert. Da ich bisher 1,68 HNT geschürft habe, komme ich somit auf einen virtuellen Gesamtertrag von 12,79 Euro. Zieht man das von den 569,58 Euro ab, die mich der Linxdot Helium Miner samt Zollgebühren gekostet hat, dann habe ich einen aktuellen Verlust von 556,79 Euro.

Doch ich will nicht alles schlechtreden : Der Linxdot funktioniert ebenso einwandfrei wie die dazugehörige App und das Helium-Wallet. Immerhin etwas. Update Ende

Update 9.8.2022: 6,66 Euro gemint – und noch eine Rechnung

Von Fedex flattert mir jetzt eine Rechnung über 106,12 Euro an Zollgebühren inklusive Aufwendungspauschale ins Haus. Damit steigen die Anschaffungskosten für den Helium-Miner von Linxdot auf jetzt 569,58 Euro. So langsam bekomme ich Schnappatmung.

Bis heute habe ich mit dem MIner 0,78 HNT erzielt. Da ein HNT derzeit (9.8.2022, 13.41 Uhr) 8,54 Euro wert ist, habe ich virtuell 6,66 Euro verdient. Somit beträgt mein aktuelles Minus 562,92 Euro! An den Kauf irgendwelcher Eiskugeln (siehe unten) denke ich schon gar nicht mehr, denn ich muss sparen…

Zum Vergleich mein Stand vom 5.8.2022: Nach ziemlich genau zwei Wochen Dauerbetrieb betrug der Verlust noch 460,54 Euro. Denn da fehlten noch die obigen Zollgebühren. Am 5.8. um 15.30 Uhr hatte der Miner 0,64 HNT gemint und ein HNT war 8,54 Euro wert. Das Minus betrug damals also 460,54 Euro. Update Ende

Das Versprechen

Sie stellen sich einen Helium-Miner als Hotspot für das Helium-Netzwerk in die Wohnung, an einem möglichst hoch gelegenen Standort und mit möglichst freiem Funkfeld und schon landen wie von selbst Krytocoins in Form von HNT – der Kryptowährung des Helium-Netzwerks – in Ihrer Wallet. Diese HNT verkaufen Sie an einer Kryptobörse, sie tauschen sie also gegen Euro ein. So sieht das Konzept des Helium-Netzwerks aus Sicht der Hotspot-Betreiber aus: Geld verdienen, ohne dafür arbeiten zu müssen. In den sozialen Netzwerken und besonders auf Youtube ist schnell mal davon die Rede, dass sich mit Helium zwischen 500 und 1500 Euro im Monat verdienen lässt. Hier nur zwei Beispiele:

1000 Euro monatlich verspricht dieses Youtube-Video.

Diese Webseite verspricht sogar bis zu 5000 Euro pro Monat.

Wer könnte da widerstehen?

Hier können Sie Helium-Miner/Hotspots kaufen

Browan MerryIoT Hotspot Helium HNT Miner EU868 MHz kaufen

Bobcat 300 Miner Helium HNT UK/European 868 MHz kaufen

Sensecap M1 Gateway Helium HNT Miner EU868 LoRaWAN Indoor CE kaufen

Wir starten den Selbstversuch

Geld verdienen, ohne dafür einen Finger krumm machen zu müssen: Das passt zu unserem Lebensmodell. Also probieren wir das doch einfach mal aus. Wir bestellen Ende 2021 in China einen Linxdot Hotspot Helium Miner. Doch statt eines Lebens im Schlaraffenland heißt es erst mal warten und weiter bei pcwelt.de schuften – denn unser Miner soll erst gegen Juli 2022 bei uns eintreffen.

Um den 23. Juli 2022 halten wir unseren Helium-Miner endlich in den Händen. Die Einrichtung ist denkbar einfach, schon rollt der HNT. Wir haben unseren Helium-Miner also gerade erst in Betrieb genommen und stellen uns in Gedanken schon vor, wie wir bald unsere Kündigung möglichst feierlich zelebrieren können. Da erreicht uns diese Nachricht: Trickserei mit Krypto-Währung – Helium HTN wirbt mit falschen Kunden. Das geht ja gut los…

Alles eine Standortfrage

Der Standort meines Linxdot-Hotspots dürfte gut sein, ich würde ihm die Schulnote 2 geben. Mein Miner steht in einem hellen Wintergarten mit großen Fensterflächen, kein nahes Gebäude versperrt den Funkbereich, ich bin in zentraler Lage in einer Großstadt und der Miner steht etwas über sechs Meter hoch. Zudem ist mein Hotspot laut dem Helium Explorer gut vernetzt, alle Parameter stehen auf “grün” und keine Konkurrenz ist zu nah.

Die Ausgangsrechnung: Hohe Investitionskosten

Doch statt Träumen ist zunächst Rechnen angesagt. Denn der Traum vom leicht verdienten Geld beginnt mit einer teuren Investition: 463,46 Euro überweisen wir für den Miner nach China. Zudem ist der Stromverbrauch des Linxdot zwar tatsächlich angenehm niedrig – er verbraucht im Betrieb nur zwischen 1,1 und 1,3 Watt – trotzdem verursacht auch das Kosten. 25,46 Cent pro kWh ist unser aktueller Strompreis. Bei 1,3 Watt Leistungsaufnahme und einem 24-Stunden/365-Tage-Betrieb kostet uns der Miner im Jahr rund 2,90 Euro für den Strom. Somit haben wir im ersten Jahr des Betriebs, dem Anschaffungsjahr, Gesamtkosten von rund 466 Euro. Das müssen wir jetzt zunächst reinholen, bis an Gewinn überhaupt zu denken ist.

Tipp : Falls Sie berechnen wollen, wie viel Geld Sie täglich verschwenden, dann lesen Sie So teuer sind Geräte im Standby – wie Sie unnötige Stromkosten vermeiden.

Die ersten Einnahmen

Mein Miner ist nun (2.8.2022) knapp 1,5 Wochen aktiv. Bis jetzt habe ich beeindruckende 0,386 HNT erzielt. Multipliziere ich das mit dem aktuellen Eurokurs von 8,58 Euro (Stand 2.8.), so komme ich auf virtuelle Einnahmen von 3,32 Euro. Lege ich einen Preis von 1,40 Euro pro Kugel Speiseeis zu Grund, dann kann ich mir davon gerade mal ein leckeres Eis mit 2,4 Kugeln kaufen. Vorausgesetzt, ich finde jemanden, der mir die HNT abkauft. Aber immerhin: Der Anfang ist gemacht.

Geduld, Geduld und langer Atem

Doch noch ist nicht aller Tage Abend, jetzt heißt es abwarten. Zumal der Kurs von HNT sehr niedrig ist, wie alle Kryptowährungen hat auch HNT in den letzten Monaten heftig Federn lassen müssen. Sollte 1 HNT aber bald wieder 40 Euro wert sein, so könnte ich mir locker elf Kugeln Eis leisten. Diese Aussicht lässt mich diesen Langzeittest fortführen – dieser Artikel wird in den nächsten Monaten immer mal wieder aktualisiert werden.

