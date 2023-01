Norton 360 Deluxe im Test

Die neue Ära von Norton 360 ist angebrochen. Die bewährten Antiviren-Dienste von Norton wurden in der neuen Version mit dem LifeLock-Schutz vor Identitätsdiebstahl kombiniert. Trotz der Änderungen hinter den Kulissen hat sich die eigentliche Software auf den ersten Blick gar nicht so sehr verändert. Die grundlegende Norton-Benutzeroberfläche sieht seit 2015 ziemlich gleich aus – abgesehen von einigen kosmetischen Retuschen für ein modernes Design. Unter der Haube hat Norton jedoch weiter an seiner Malware-Erkennungstechnologie gearbeitet, um Sie auch vor neuen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Preistipp: Norton 360 Premium für nur 21,99 Euro im PC-Welt Shop

Bewertung des Experten: 4,5 von 5 Punkten

4,5 von 5 Punkten Vorteile: Viele zusätzliche Funktionen, sehr guter Schutz

Viele zusätzliche Funktionen, sehr guter Schutz Nachteile: Die Auswirkungen auf die PC-Leistung sind in dieser Version höher

Die Auswirkungen auf die PC-Leistung sind in dieser Version höher Kurzfazit: Norton 360 Deluxe hat sich im Vergleich zu den Vorgängerversionen nicht grundlegend geändert. Dennoch gibt es eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen wie Dark-Web-Monitoring und VPN-Zugang. Die Leistung bei der Abwehr von Sicherheitsbedrohungen ist hervorragend, auch wenn manche PCs bei der Ausführung der Sicherheitssuite an Ihre Belastungsgrenzen kommen.

Preis: Regulär kostet das Abo für Norton 360 Deluxe fürs erste Jahr 94,99 Euro bzw. 189,99 Euro im 2-Jahres-Abo, aber der Hersteller gibt immer wieder Rabatte für die ersten Abojahre. Aktuell kostet das 1-Jahres-Abo etwa 34,99 Euro im ersten Jahr (63 Prozent Rabatt) und das 2-Jahres-Abo kostet 89,99 Euro (52 % Rabatt). Abgesichert sind mit der Deluxe-Version jeweils fünf PCs, Macs, Smartphones und Tablets.