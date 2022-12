Game Pass Ultimate: Mit diesem Trick 75 % günstiger

Mit Microsofts Xbox Game Pass Ultimate haben Sie Zugriff auf über 100 Spiele auf der Xbox und dem Computer. Die monatlichen Abo-Gebühren betragen 12,99 Euro – kein schlechter Deal, doch es geht auch deutlich günstiger. Denn mit einem einfachen Trick zahlen Sie bis zu drei Jahre lang weniger als die Hälfte dieses Betrags, nämlich unter fünf Euro im Monat.

Voraussetzung

Damit der Trick funktioniert, benötigen Sie einen Microsoft-Account ohne aktives Game-Pass-Abonnement. Andernfalls müssen Sie warten, bis das Abonnement ausgelaufen ist. Dafür müssen Sie die automatische Verlängerung in den Konto-Einstellungen Ihres Microsoft-Accounts deaktivieren.

Game Pass Ultimate günstiger – so funktioniert’s

Das Vorgehen ist eigentlich ganz einfach. Microsoft erlaubt es, für eine Gebühr von einem Euro eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft in ein Game-Pass-Ultimate-Abonnement umzuwandeln. Dabei bekommen Sie Codes für Xbox Live Gold im Internet sehr günstig. Die Umwandlung findet 1:1 statt, für jeden Monat Xbox Live Gold erhalten Sie also einen Monat Xbox Game Pass Ultimate – bis zu einem Maximum von 36 Monaten.

Für 3 Jahre Xbox Game Pass Ultimate zahlen Sie regulär knapp 468 Euro. Xbox Live Gold kostet für den gleichen Zeitraum nur rund 165 Euro, wenn Sie die Codes bei Amazon erwerben. Somit sparen Sie satte 75 Prozent.

Xbox Live Gold (12 Monate) bei Amazon günstig kaufen

Schritt 1: Xbox Live Gold erwerben

Als Erstes sollten Sie sich überlegen, wie lange Ihre Mitgliedschaft laufen soll. Denn sobald Sie die Umwandlung der Mitgliedschaft vollzogen haben, können Sie nicht nachträglich hinzubuchen. Das Maximum sind 36 Monate. Haben Sie sich für einen Zeitraum entschieden, müssen Sie nur noch die Codes für Xbox Live Gold erwerben. Diese gibt es bei vielen verschiedenen Anbietern, zum Beispiel bei Amazon:

Xbox Live Gold (3 Monate) bei Amazon günstig kaufen

Xbox Live Gold (6 Monate) bei Amazon günstig kaufen

Xbox Live Gold (12 Monate) bei Amazon günstig kaufen



Achten Sie darauf, die Mitgliedschaft für Xbox Live Gold zu erwerben, nicht für den Game Pass. Letzterer ist zwar auch günstiger als der Gamepass Ultimate, aber immer noch teurer als Xbox Live Gold. Fügen Sie Xbox Live Gold in möglichst großen Schritten hinzu – ein 12-Monats-Code ist pro Monat viel billiger als die ein-, drei- und sechsmonatigen Varianten.

Tipps:

Vergessen Sie nicht, dass diese Game Pass Ultimate 1-Euro-Aktion einen Monat-Service beinhaltet, der zusätzlich zu der von Ihnen umgewandelten Zeit des Xbox Live Gold- oder Xbox Game Pass-Abonnements gilt. Sie erhalten jedoch nicht den vollen Monat, wenn Sie die 36-Monatsgrenze überschreiten.

Microsoft Reward-Mitglieder mit einem Punktesaldo von 30.000 oder mehr sollten auch prüfen, ob es für sie die 12-Monats-Option für Xbox Live Gold gibt. So können Sie möglicherweise sogar kostenlos weitere Zeit zu Ihrem Abonnement hinzufügen.

Schritt 2: Codes für Xbox Live Gold einlösen

Nun melden Sie sich auf der Microsoft-Website an und lösen die gekauften Codes ein. An dieser Stelle der Hinweis: Wenn Sie drei 1-Jahres-Codes für Xbox Live Gold verwenden, schalten Sie die wiederkehrende Rechnungsstellung nicht ein. Ansonsten können Sie Ihren letzten Code nicht einlösen. Das liegt an der Limitierung der maximalen Prepaid-Dauer von 36 Monaten.

Xbox Live Gold (12 Monate) bei Amazon günstig kaufen

Schritt 3: Aktivieren Sie Game Pass Ultimate für einen Euro

Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Abonnement für Xbox Game Pass Ultimate aktivieren. Dafür besuchen Sie diese Website und klicken Sie auf “Jetzt für 1 € beitreten”. In der Übersicht der verschiedenen Game-Pass-Modelle wählen Sie Game Pass Ultimate aus.

Ein Fenster erscheint und informiert Sie darüber, dass Ihre bestehende Live-Gold- und Game-Pass-Mitgliedschaft in Game Pass Ultimate umgewandelt wird. Bestätigen Sie dies, um in einem weiteren Fenster Ihre Rechnungsinformationen für die Gebühr von einem Euro anzugeben.

Und das war es auch schon, Sie sollten nun die Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft in Ihrem Account aufgelistet finden. Standardmäßig ist die automatische Verlängerung aktiviert, wenn Sie das nicht möchten, können Sie diese einfach deaktivieren.

Sie sind jetzt bereit, alle Spiele im Game Pass Ultimate zu spielen. Viel Spaß!