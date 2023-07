Meinen Standort anzeigen bei Google Maps: Wo bin ich?

Wenn Sie sich auch schon mal gefragt haben: “Wo bin ich eigentlich?”, dann fragen Sie am besten einfach Ihr Handy. Denn jedes moderne Smartphone hat für die präzise Standortermittlung GPS an Bord, um über Satellitenkommunikation den Standpunkt herauszufinden.

Jetzt brauchen Sie nur noch eine Karte, um diesen auch anzusehen; hierfür eignet sich vor allem Google Maps, da sie auf fast jedem Android-Handy vorinstalliert und auch auf dem iPhone nutzbar ist.

Wo bin ich? Den eigenen Standort herausfinden

Um den Standort mit dem Smartphone zu ermitteln, müssen die Standort- bzw. Ortungsdienste aktiviert sein. Schalten Sie diese entweder in den Einstellungen Ihres Smartphones ein (bei Android oft in den Schnelleinstellungen, die Sie durch Wischen nach vom oberen Bildschirm erreichen | beim iPhone unter “Datenschutz” in den Einstellungen) oder Sie öffnen einfach die Anwendung Google Maps (Android | iOS) und werden dann automatisch darauf hingewiesen, GPS zu aktivieren, sollte das noch nicht der Fall sein.

Öffnen Sie Google Maps. In der Regel springt die App auf der Karte sofort zu Ihrem Standort. Ist das nicht der Fall, tippen Sie unten rechts auf das Standort-Symbol. Der blaue Punkt auf der Karte zeigt Ihre derzeitige Position. Sie können nun die Karte zoomen, drehen und den Blickwinkel ändern, um sich genau orientieren zu können. Tippen und halten Sie den Punkt, sehen Sie die Adresse mit Ort, Postleitzahl, Straße und Hausnummer. Tippen Sie den Standpunkt nur einmal an, dann sehen Sie Orte in der Nähe, können den Ort als “Parkplatz speichern” für Ihr Auto oder Sie können den Standort teilen.

Standort teilen in Echtzeit

Nicht nur über Whatsapp können Sie Ihren Standort teilen, das klappt tatsächlich auch mit Google Maps. Indem Sie den blauen Punkt auf der Karte in Google Maps einmal antippen, rufen Sie weitere Informationen zum Standpunkt auf. Tippen Sie jetzt auf den blau markierten Button “Standort teilen”.

Jetzt können Sie einstellen, wie lange Sie Ihren Standort in Echtzeit teilen möchten. Entweder für eine bestimmte Stundenanzahl, die Sie über das “-” oder “+” reduzieren und erhöhen können oder das Teilen wird beendet, wenn Sie es deaktivieren.

Darunter sehen Sie einige Ihrer Kontakte, mit denen Sie Ihren Standort sofort teilen können. Oder aber Sie senden den Link zu Ihrem Live-Standort via App per Whatsapp, Instagram, Mail & Co. Die Nutzer können Sie dadurch in Echtzeit verfolgen.