Wenn es besonders günstig sein soll, aber im starken Vodafone-Netz, dann haben wir für Sie den passenden Tarif-Deal gefunden. Beim Anbieter Crash bekommen Sie jetzt 2 GB LTE-Datenvolumen für nur 2,99 Euro auf dieser speziellen Bestellseite. Es gibt allerdings keine Telefon- und SMS-Flat, stattdessen bekommen Sie 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS. Eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Das Angebot gilt bis zum 3. November um 23:59 Uhr.

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: Vodafone

Anbieter: Crash

Datenvolumen: 2 GB mit LTE 21,6 Mbit/s

100 Freiminuten für Telefonie (danach 0,09 Euro pro Minute)

100 Frei-SMS (danach 0,09 Euro pro SMS)

Flat EU-Roaming

eSIM möglich

2,99 Euro Grundgebühr pro Monat

Laufzeit: 24 Monate

Anschlussgebühr entfällt

Mit diesem Tarif sind Sie mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s im Vodafone-Netz unterwegs. Das ist zwar nicht viel, aber reicht fürs Video-Streamen, Musik hören und Co. Inklusive sind 100 Freiminuten zum Telefonieren, jede weitere Minute kostet Geld. Auch haben Sie 100 Frei-SMS, was in Zeiten von Whatsapp & Co. ausreichend ist. Der Tarif lohnt sich für alle Nutzer, die das starke Netz von Vodafone bevorzugen, aber nur gelegentlich unterwegs Daten verbrauchen und telefonieren und überwiegend im WLAN-Netz im Internet surfen. Und ganz wichtig: Für alle, die einfach nicht so viel zahlen wollen.

Behalten Sie im Hinterkopf, dass der Tarifpreis sich ab dem 25. Monat auf 9,99 Euro erhöht. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten können Sie aber jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.