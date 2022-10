Zweiter Prime Day: Die besten E-Scooter-Angebote

Bald startet Amazon mit einem zweiten Prime Day im Herbst. Die Aktion mit dem Namen “Prime Exklusive Angebote” ist vom 11. Oktober bis 12. Oktober auf Amazon.de verfügbar. Wie auch während des großen Prime Day im Juli richtet sich das Amazon Shopping-Event exklusiv an Prime-Mitglieder. Nur wer ein Prime-Konto hat, kann von den hohen Rabatten profitieren.

Da unter Anderem die Hauptsaison für E-Scooter vorbei ist, erwarten wir an diesem zweiten Prime Day Escooter zu Niedrigpreisen. Die besten Angebote werden wir in diesem Beitrag auflisten. Doch schon jetzt sind einige Escooter stark reduziert. Wir zeigen die besten Vorabangebote zum neuen Prime Day. Heute sind unter Anderem die Modelle Ninebot Segway, So Flow SO4 Pro, Hitway und E9 Pro reduziert. Beim Kauf können Sie bis 184 Euro sparen . Alle hier vorgestellten Scooter haben die Straßenzulassung für Deutschland. Bevor Sie mit Ihrem gekauften E-Roller auf die Straße dürfen, müssen Sie ihn jedoch noch versichern.

Folgende E-Scooter sind derzeit im Angebot

Ninebot KickScooter MAX G30D II by Segway

Der E-Scooter von Segway wird in vielen Tests gut bewertet – nicht zuletzt wegen seiner großen Reichweite von bis zu 65 Kilometern. Auch wir empfehlen den Ninebot Max G30D II in unserer Kaufberatung . Bei Amazon ist er heute mit 13 Prozent Rabatt für 764 Euro zu haben. Der vorige Preis lag bei 879 Euro. Somit können Sie heute bei Amazon 115 Euro sparen .

Ninebot KickScooter MAX G30D bei Amazon für 764 Euro statt 879 Euro

Ninebot KickScooter MAX G30D bei Cyberport für 779 Euro statt 879 Euro (zzgl. Versand)

E9 Pro E-Scooter / Isinwheel

Für den E-Scooter der Marke Isinwheel gibt es aktuell einen 80-Euro-Gutschein , den man beim Kauf auf Amazon direkt einlösen kann (dazu bitte Häkchen setzen). Das Besondere an diesem E-Scooter ist der hohe Fahrkomfort (bitte hierzu unbedingt die “Farbe: Dämpfung” bzw. “Dämpfung01” auswählen): Es gibt eine doppelte Feder-Stoßdämpfung, die Unebenheiten der Strecke gut abschwächt. So fühlt man sich nicht so durchgeschüttelt, wenn man im Vollgas-Modus ist. Zudem hat der E-Roller spezielle Reifen: Die sogenannten Wabengummireifen bestehen aus Vollgummi (müssen also nicht aufgepumpt werden) und gelten als besonders robust, rutschsicher und stoßdämpfend.

E9 Pro E-Scooter bei Amazon für 419 statt 499 Euro

HITWAY E-Scooter

Dieser robuste Elektroroller kommt mit einem vergleichsweise starken Motor daher. Mit 480 Watt Nennleistung schafft er Anstiege mühelos und ist auch für schwerere Fahrer geeignet. Mit voll geladenem Akku fährt der Roller bis 30 Kilometer. Hervorzuheben sind die doppelten hydraulischen Stoßdämpfer (vorne und hinten), die selbst bei unebener Strecke eine ruhige Fahrt bescheren. Die 10 Zoll-Reifen bestehen aus Gummi. Für eine bessere Sicherheit gibt es einen Schlüssel zum Ein- und Ausschalten. Neben einem standardmäßigen LCD-Display hat das Gerät einen Tempomat-Modus für kontinuierliche Geschwindigkeit, eine Klingel und sogar eine USB-Buchse zum Aufladen des Handys. Auf Amazon gibt es heute 24 Prozent Rabatt . Noch vor ein paar Tagen hatte der Roller 750 Euro gekostet. Der Normalpreis im August lag bei 700 Euro. Somit kann man derzeit 184 Euro sparen .

Hitway E-Scooter bei Amazon für 565,60 Euro statt zuvor 749,99 Euro

SOFLOW SO4 Pro E-Scooter

Der Onlineshop-Shop Galaxus hat den E-Scooter SoFlow in schickem Türkis günstig im Angebot. Auch bei Mediamarkt gibt es den Roller günstiger. Bei Amazon ist er aktuell ausverkauft. Mit einem 500 Watt-starken Motor bringt der Flitzer viel Power mit und schafft auch Anstiege mühelos. Heute können Sie 111 Euro sparen .

SOFLOW SO4 Pro bei Galaxus für 739 Euro statt 850 Euro

SOFLOW SO4 Pro bei Mediamarkt für 750 Euro statt 850 Euro

Mega Motion E-Scooter

Der Mega Motion Scooter hat eine Reichweite von 35 Kilometern. Seine Reifen sind mit 8,5 Zoll etwas kleiner als bei den anderen hier gezeigten Modellen und bestehen aus Gummi. In der Beschreibung heißt es, dass dieser E-Scooter besonders für Jugendliche geeignet ist. Derzeit gibt es einen 60-Euro-Rabattgutschein bei Amazon. Damit kostet der Roller noch 400 Euro. Allerdings war der E-Scooter erst am 02. Oktober mit 372 Euro noch etwas günstiger als jetzt.

Mega Motion E-Scooter bei Amazon für 400 Euro statt 460 Euro

Xiaomi Mi: Mercedes-Team-Edition des Pro 2 im Angebot

Am Prime Day letztes Jahr konnte man E-Scooter-Modelle der chinesischen Marke Xiaomi zu Tiefstpreisen erwerben. Den E-Scooter Xiaomi Mi Scooter Pro 2 mit Straßenzulassung gab es 2021 mit 23 Prozent Rabatt für nur 449 Euro . Aktuell ist lediglich der Preis der teureren Mercedes-F1-Team-Edition in grau-türkisem Design besser als sonst. Statt dem bisherigen Preis von 799 Euro liegt der heutige Preis bei 699 Euro. Man kann also 100 Euro sparen .

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes-Edition für 699 statt 799 Euro

