E-Scooter im Herbst-Sale: Xiaomi 3 mit 9 Prozent Rabatt

Viele Hersteller von E-Scootern nutzen die Nebensaison, um ihre E-Scooter günstiger anzubieten. Darunter befinden sich auch einige Highlights wie z.B. der Xiaomi Mi 3 E-Scooter. Daneben sind die Modelle Hitway, Mega Motion und E9 Max reduziert. Beim Kauf können Sie bis 130 Euro sparen. Wir stellen die aktuell besten E-Scooter-Angebote bei Amazon und in anderen Shops vor.

Aktuelle E-Scooter-Angebote

Xiaomi Mi 3 Electric Scooter

Der neue E-Scooter des Herstellers Xiaomi ist erstmalig zum Angebotpreis zu bekommen. Statt einem UVP von 549 Euro wird das Gerät nun um 49 Euro reduziert angeboten. Das neue 3er Modell hat einige Verbesserungen erfahren im Vergleich zum Xiaomi Pro 2, wie ein verbessertes Bremssystem mit eABS oder ein automatischer Ruhemodus bei niedrigem Akkustand. Hervorzuheben sind die hohe Schubkraft durch den starken 600 Watt-Motor und eine wendige, sportliche Fahrweise. Der Xiaomi 3 ist mit 13,2 Kilogram Eigengewicht verhältnismäßig leicht. Er schafft bis zu 30 Kilometer mit einer Akkuladung. Wir haben den E-Scooter Xiaomi 3 getestet.

Xiaomi 3 E-Scooter für 499,99 statt 549 Euro bei Amazon

Xiaomi 3 E-Scooter für 499,99 statt 549 Euro bei Mediamarkt

HITWAY E-Scooter

Dieser robuste Elektroroller kommt mit einem vergleichsweise starken Motor daher. Mit 480 Watt Nennleistung schafft er Anstiege mühelos und ist auch für schwerere Fahrer geeignet. Mit voll geladenem Akku fährt der Roller bis 30 Kilometer. Hervorzuheben sind die doppelten hydraulischen Stoßdämpfer (vorne und hinten), die selbst bei unebener Strecke eine ruhige Fahrt bescheren. Die 10 Zoll-Reifen bestehen aus Gummi. Für eine bessere Sicherheit gibt es einen Schlüssel zum Ein- und Ausschalten. Neben einem standardmäßigen LCD-Display hat das Gerät einen Tempomat-Modus für kontinuierliche Geschwindigkeit, eine Klingel und sogar eine USB-Buchse zum Aufladen des Handys. Auf Amazon gibt es heute einen 100 Euro-Gutschein. Noch vor ein paar Tagen hatte der Roller 750 Euro gekostet.

Hitway bei Amazon für 650 Euro statt zuvor 750 Euro (mit Gutschein)

Alle E-Scooter-Angebote auf Amazon



E9 Max E-Scooter / Isinwheel

Der E9 Max war vor Kurzem schon im Amazon-Angebot, für rund 470 Euro. Jetzt ist der Preis nochmals gesunken. Der Scooter bringt eine relativ große Reichweite von bis zu 40 Kilometern mit. Das Modell der Marke Isinwheel hat 10-Zoll große Wabenreifen aus Gummi. Diese sind größer als beim Modell E9 Pro oben. Generell sind Roller mit größeren Reifen angenehmer zu fahren. Die Max-Variante ist mit einem 500 Watt-starken Motor ausgestattet und soll Steigungen mit 15 Prozent ohne Leistungsabfall bewältigen. Bei Amazon kann man aktuell 199 Euro sparen im Vergleich zum Normalpreis.

E9 Max E-Scooter bei Amazon für 400 statt 599 Euro

SOFLOW SO4 Pro E-Scooter

Der Onlineshop-Shop Galaxus hat den E-Scooter SoFlow in schickem Türkis günstig im Angebot. Auch bei Mediamarkt gibt es den Roller günstiger. Bei Amazon ist er aktuell ausverkauft. Mit einem 500 Watt-starken Motor bringt der Flitzer viel Power mit und schafft auch Anstiege mühelos. Heute können Sie 131 Euro sparen .

SOFLOW SO4 Pro bei Galaxus für 703,29 Euro statt 850 Euro

SOFLOW SO4 Pro bei Amazon für 729 Euro statt 850 Euro (derzeit nicht auf Lager)

Mega Motion E-Scooter

Der Mega Motion Scooter hat eine Reichweite von 35 Kilometern. Seine Reifen sind mit 8,5 Zoll etwas kleiner als bei den anderen hier gezeigten Modellen und bestehen aus Gummi. In der Beschreibung heißt es, dass dieser E-Scooter besonders für Jugendliche geeignet ist. Derzeit gibt es einen 60-Euro-Rabattgutschein bei Amazon. Damit kostet der Roller noch 400 Euro. Allerdings war der E-Scooter erst am 02. Oktober mit 372 Euro noch etwas günstiger als jetzt.



Mega Motion E-Scooter bei Amazon für 400 Euro statt 460 Euro



Xiaomi Mi: Mercedes-Team-Edition des Pro 2 im Angebot



Am Prime Day letztes Jahr konnte man E-Scooter-Modelle der chinesischen Marke Xiaomi zu Tiefstpreisen erwerben. Den E-Scooter Xiaomi Mi Scooter Pro 2 mit Straßenzulassung gab es 2021 mit 23 Prozent Rabatt für nur 449 Euro . Aktuell ist lediglich der Preis der teureren Mercedes-F1-Team-Edition in grau-türkisem Design besser als sonst. Statt dem bisherigen Preis von 799 Euro liegt der heutige Preis bei 699 Euro. Man kann also 100 Euro sparen .



Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes-Edition für 699 statt 799 Euro

Die besten E-Scooter / E-Tretroller 2022

