Sicher, für die meisten Nutzer ist ein iPad oft die erste Wahl – sofern es das Budget hergibt. Tatsächlich gibt es aber auch gute Gründe für ein Android-basiertes Tablet. Doch welches Modell soll es sein? Wir haben eine Reihe von Geräten getestet. Jedes Modell hat Stärken und Schwächen. Eine preisgünstige Alternative zum iPad sind sie alle.

Android-Tablets gibt es in vielen Größen und stark abweichender Ausstattung. Dadurch finden Sie etwa günstige Modelle für die Familie und leistungsstarke Tablets für den geschäftlichen Einsatz. In unserem Test haben wir die besten Android-Tablets berücksichtigt.

Fire HD 10 (2021) bei Amazon kaufen

Kaufberatung: Worauf Sie bei einem Android-Tablet achten sollten

Der erste wichtige Punkt ist die Bildschirmgröße. Sie reicht von etwa 7 Zoll bis rund 14 Zoll. Mit größeren Bildschirmen kommt auch mehr Gewicht. Ebenfalls wichtig ist die Auflösung in Pixeln und die Bildwiederholrate. Die meisten Tablets arbeiten mit 60 Hz – 120 Hz liefern eine flüssigere Darstellung. Achten Sie auf einen IPS-LCD- oder (besser noch) OLED/AMOLED-Bildschirm und vermeiden Sie alles mit einem „TN“-Bildschirm, da diese einen schlechten Betrachtungswinkel haben. Was die Auflösung angeht, so ist höher besser,. Die wichtigere Zahl bezieht sich auf die Pixeldichte. Streben Sie 300 Pixel pro Zoll (oft als ppi abgekürzt) oder mehr an, da dies für ein scharfes Bild sorgt.

Idealerweise sollte das Tablet mindestens 32 GB internen Speicher besitzen. Viele, aber nicht alle, Android-Tablets haben einen Micro-SD-Kartensteckplatz, sodass Sie bei Bedarf mehr Speicherplatz hinzufügen können. Wenn Sie sich für ein Tablet ohne Steckplatz entscheiden, sollten Sie die größte Kapazität kaufen, da Videos und einige Apps auf einen Schlag sehr viel Speicherplatz verbrauchen können. Und vergessen Sie nicht: Vom angegebenen Speicher reservieren sich Android und die Hersteller-eigenen Benutzeroberflächen bereits einen beträchtlichen Teil. Der tatsächlich nutzbare Speicherplatz ist daher deutlich kleiner.

Alle Android-Tablets haben WiFi und Bluetooth an Bord. Für manche Modelle gibt es auch eine Mobilfunkoption (LTE/5G). Das ist nützlich, wenn Sie auf Reisen oder außerhalb des WiFi-Bereichs online gehen möchten. Allerdings zahlen Sie in der Regel mehr für ein Mobilfunk-Tablet. Und Sie benötigen eine spezielle SIM-Karte mit einem reinen Datentarif, um es zu aktivieren. Tipp: Alternativ lässt sich das Tablet mit einem Smartphone koppeln. NFC kann nützlich sein, um sich schnell mit anderen kompatiblen Geräten zu verbinden, ist aber eher die Ausnahme bei Tablets.