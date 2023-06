Dyson Pure Cool TP04: Filtert Schadstoffe

Dyson Pure Cool TP04 bei Amazon kaufen

Der Pure Cool ist so konzipiert, dass er eine Vielzahl verschiedener Schadstoffarten filtert. Außerdem gibt er Ihnen über ein kleines eingebautes Display und die damit verbundene Smartphone-App – die Sie auch als Fernbedienung nutzen können – ein Live-Feedback zur aktuellen Luftqualität. Sie erhalten zahlreiche Optionen zur Einstellung von Leistung und Oszillation, einen Zeitplaner, einen leiseren Nachtmodus und sogar die Möglichkeit, die Luft nach hinten zu blasen. So erhalten Sie im Wesentlichen die Reinigung ohne das Kühlelement. Das ist praktisch im Winter. Das Beste ist jedoch der clevere Automatikmodus: Er passt im Handumdrehen die erkannten Schwankungen der Luftqualität an.

Der Pure Cool ist effizient, leise, sieht verdammt cool aus und – was am wichtigsten ist – er funktioniert einfach. Ja, sogar die intelligenten Funktionen arbeiten reibungslos. Und das ist oft das, was bei vernetzter Technik zuerst schief geht. Wenn es einen Kritikpunkt am Pure Cool gibt, dann ist es derselbe, den wir bei den meisten Dyson-Geräten haben: der Preis. Sie können zumindest ein wenig sparen, indem Sie sich für die kleinere (und günstigere) Tischversion Dyson Pure Cool Me entscheiden. Oder Sie kaufen ein günstigeres Gerät eines anderen Herstellers.