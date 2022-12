Netflix, Disney+, Sky/WOW, MagentaTV, Amazon Prime Video sowie Apple TV+ und Discover+ bekommen in Deutschland ab heute, den 8. Dezember 2022, Konkurrenz. Denn heute startet mit Paramount+ ein weiterer Streaminganbieter in Deutschland. Paramount+ gehört dem bekannten US-Unterhaltungskonzern Paramount Global, der in Deutschland schon mit den Sendern Nick, MTV und Comedy Central vertreten ist.

Das Monatsabonnement kostet 7,99 Euro pro Monat, für das Jahresabonnement werden zum Start von Paramount+ einmalig nur 59,90 Euro pro Jahr fällig.

Diese Inhalte bietet Paramount+

Paramount+ verspricht “grandiose Hollywood-Blockbuster, exklusive Originals, herausragende Serien und spektakuläre Shows!” Paramount+ bietet fast 9.000 Stunden in Form von Kindersendungen, Realityshows, Kinofilmen, Eigenproduktionen, Serien, Dramen und Sitcoms von CBS und Showtime. Eine der bekanntesten Marken von Paramount dürfte Star Trek sein. Auch “Top Gun: Maverick” läuft auf Paramount+ und zwar ab dem 22.12.2022. Auch die Transformers-Reihe sowie “Scream” sind auf Paramount+ verfügbar.

Wie unter anderem das Medienmagazin Meedia berichtet , will Paramount+ für das deutsche Publikum auch mehrere eigene Serien produzieren. Als Beispiele nennt Paramount+ die Serie “A Thin Line” um die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die als Hackerinnen alles daran setzen, Umweltverbrechen aufzudecken.

Wikipedia-Liste der Eigenproduktionen von Paramount+

Der Streamingdienst Paramount+ (ehemals CBS All Access) ist bereits unter anderem in den USA, in Kanada, in Australien und ab Mittwoch auch in Großbritannien vertreten. Weltweit hatte Paramount Anfang November 2022 insgesamt rund 67 Millionen Kunden. Allein Paramount+ hatte Ende September 2022 46 Millionen Nutzer.

Auf diesen Geräten und Plattformen nutzen Sie Paramount+

Desktop (Web)

iPhone/iPad mit iOS-App (Telefon & Tablet) ab iOS 13.0

Apple TV 4 (tvOS) & 5 (4K)

Android-App (Smartphone & Tablet)

Kompatible Android-TV-Geräte

Kompatible Amazon-FireTV-Geräte und Amazon Kindle (in ausgewählten Ländern verfügbar)

Roku (Hinweis: Ausschließlich in Deutschland verfügbar)

Chromecast

Samsung TV (2017 oder neuer)

Sky Q

Sie können höchstens zwei Streams gleichzeitig nutzen. Bestimmte Inhalte können zeitlich befristet heruntergeladen und offline angesehen werden.

Das kostet Paramount+

Paramount+ gibt es im Monats- und im Jahresabonnement. Sie können Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Dezember online, über die App Paramount+ sowie über unterstützte Connect-TV-Geräte zum monatlichen Preis von 7,99 Euro sehen. Das Jahresabonnement kostet normalerweise 79,90 Euro – doch als Startangebot bekommen Sie bis zum 8. Januar 2023 das Jahresabonnement einmalig für nur 59,90 Euro. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen. Das Abonnement endet dann zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit.

Paramount+ auf Amazon Prime und bei Sky

Paramount+ wird zum Start am 8. Dezember 2022 außerdem als App für Sky Q kostenlos allen Abonnenten von Sky Cinema zur Verfügung stehen.

Zudem gibt es Paramount+ bei Amazon Prime Video als Channel. Preis: 7,99 Euro pro Monat. Voraussetzung ist ein Amazon-Prime-Abonnement. Sie können Paramount+ bei Amazon Prime sieben Tage lang testen.

Um Paramount+ nutzen zu dürfen, müssen Sie 18 Jahre alt beziehungsweise volljährig und geschäftsfähig sein.

Kostenlose Testphase

Sie sollen Paramount+ zum Start eine Woche lang kostenlos testen können.

