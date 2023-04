Deutsche Post DHL: Das kosten Päckchen und Pakete Inland/Ausland

Sie wollen ein Päckchen oder ein Paket verschicken? Vielleicht sogar ins Ausland? Kein Problem, hier erfahren Sie, was das kostet.

So viel kosten einige besonders häufig genutzte Päckchen- und Paketgrößen

Das laut DHL am häufigsten von Privatkunden genutzte Paket bis 5 kg Gewicht kostet 6,99 Euro. Dieser Preis gilt sowohl beim Kauf der Versandmarke in der Postfiliale als auch für die Online-Frankierung (den Preisvorteil für die Online-Frankierung hatte die Post im Juli 2022 gestrichen).

Der Preis für das ausschließlich online erhältliche Paket bis 2 kg Gewicht beträgt 5,49 Euro. Das Päckchen S wiederum kostet 3,99 und für das Päckchen M zahlen Sie 4,79 Euro.

Das Paket bis 10 kg kostet 9,49 Euro (auch hier strich die Post im Juli 2022 den günstigeren Onlinepreis). Für ein Paket bis zu einem Gewicht von 31,5 kg müssen Sie 16,49 Euro bezahlen.

Alle Preise für Päckchen und Paket (national und international) sowie für Serviceleistungen finden Sie in der folgenden Galerie:

Hinweis: Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 entfiel laut DHL das Zolldatenerfassungsentgelt in Höhe von 1,70 Euro für in der Filiale frankierten Sendungen ins Nicht-EU-Ausland. Stattdessen wird seit dem 1. Juli 2022 ein Euro direkt in die jeweiligen Filialpreise für den Nicht-EU-Versand eingerechnet.

So begründete DHL im Juli 2022 die Preiserhöhung

Als Grund für die teilweisen Preiserhöhungen bei Päckchen und Paketen im Juli 2022 nannte DHL die “erheblich gestiegenen Transport- und Lohnkosten sowie sonstige allgemeine Kostensteigerungen”. Die Preiserhöhungen für internationale Sendungen begründete DHL damals folgendermaßen: “Den zum Teil extremen Anstieg der Flugraten sowie die erhebliche Steigerung der Kosten, die die Zustellpartner im Ausland der Deutschen Post DHL für die Zustellung von warentragenden Sendungen in Rechnung stellen, gibt das Unternehmen beim Päckchenversand lediglich teilweise über Preiserhöhungen an die Versender weiter.”

Alle neuen Preise für Päckchen und Pakete finden Sie in dieser Übersicht.

Sie suchen nach den Porto-Preisen für Karten, Briefe und Einschreiben? Dann lesen Sie hier weiter:

Überblick & Tool: Diese Porto-Preise gelten für Briefe, Postkarten, Pakete, Einschreiben etc.