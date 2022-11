Sticky Password

Free ($29.99 p/a or $149.99 lifetime Premium)

Infos & Download: https://www.stickypassword.com

Sticky Password ist ein hervorragender Passwortmanager mit zahlreichen Funktionen. Die Premium-Version unterstützt jetzt zum Beispiel die Vererbung von Passwörtern, mit der Sie vertrauenswürdigen Personen Zugang gewähren können, wenn der Nutzer zum Beispiel stirbt. Es gibt Apps für Android, iOS, Windows und macOS, und es gibt eine umfangreiche Browserunterstützung. Die kostenlose Version ist sehr gut, aber mit der Premium-Version für 26,95 Euro erhalten Sie die Notfallzugriffsfunktion zusammen mit Cloud-Backup, lokaler Wi-Fi-Synchronisierung zwischen Geräten und vorrangigem Zugang zum Kundendienst.

Es gibt auch die Möglichkeit, eine einmalige Gebühr für den lebenslangen Premium-Status zu zahlen. Oh, und die Entwickler von Sticky Password sind ziemlich scharf auf Seekühe und spenden von jeder Premium-Kontogebühr an Naturschutzorganisationen, die sich für die Rettung der bedrohten Tiere einsetzen. Sie sichern also nicht nur Ihre Passwörter, sondern auch die Seekühe.