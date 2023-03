Sie öffnen eine Facebook-Seite und fragen sich: Habe ich dieser Seite schon ein Like gegeben? Oder muss ich das erst noch machen, um ihr zu folgen? Denn der Unterschied zwischen “Gefällt mir” und “Gefällt dir” auf Facebook ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Wir erklären den Unterschied.

Sie sind noch kein Fan: Blau und “mir”

Der “Gefällt mir”-Button ist hellblau hinterlegt und die Hand mit dem Daumen sowie der “Gefällt mir”-Schriftzug sind dunkelblau eingefärbt. Dann folgen Sie dieser Seite noch nicht und Sie haben ihr noch kein Like gegeben. Das sieht dann also so aus:

Sie haben dieser Seite noch kein Like gegeben.

Sie sind bereits Fan: Grau und “dir”

Der “Gefällt dir”-Button ist grau hinterlegt und die Hand mit dem Daumen sowie der “Gefällt dir”-Schriftzug sind schwarz eingefärbt. Dann folgen Sie dieser Seite bereits und Sie haben ihr schon ein Like gegeben. Das sieht dann also so aus:

Sie haben dieser Seite bereits ein Like gegeben.

Warum sich Facebook nicht dazu aufrafft und den Text auf dem Button eindeutig formuliert – beispielsweise: “Sie folgen dieser Seite bereits” oder “Klicken Sie hier, um dieser Seite zu folgen” – bleibt das Geheimnis von Mark Zuckerbergs Social-Media-Plattform. Gerade wer nur ab und zu Facebook besucht, dürfte immer wieder aufs Neue darüber rätseln, ob man einer Seite nun bereits folgt oder nicht. Das Fatale daran: Wenn man fälschlicherweise auf den grauen “Gefällt dir”-Button klickt, weil man glaubt, der Seite noch nicht zu folgen, dann beendet man das Abo und bekommt nicht mehr mit, was die Seite veröffentlicht.

Noch mehr Tipps zu Facebook

Hier haben wir weitere Tipps zu Facebook zusammengestellt. Beispielsweise dazu, wie Sie Ihre Freundesliste vor neugierigen Blicken verbergen oder Ihr Facebook-Konto für immer löschen.

Facebook Freundesliste verbergen: So geht’s



Facebook-Account dauerhaft komplett löschen – so geht’s

Die 23 besten Facebook-Tipps: Ihr Account unter Kontrolle