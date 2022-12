QGeeM 7 in 1 Type C Hub: Preis-Tipp

Die drei USB 3.0-Anschlüsse sind in angemessenen Abständen angeordnet. Ein HDMI-Anschluss am Ende des Docks unterstützt ein einzelnes 4K-Display bei 30 Hz (oder 1080p bei 60 Hz) – wie es sich für einen typischen USB-C-Hub gehört. Der QGeeM-Hub unterstützt sowohl SD- als auch Micro-SD-Steckplätze und verwendet den älteren, weit verbreiteten UHS-I SD-Kartenstandard. Beide Karten teilen sich denselben Controller, sodass sie sich nur mit jeweils einer Karte verwenden lässt. Die Dokumentation von QGeeM variiert in Bezug auf die Leistungsaufnahme: Auf der Amazon-Seite heißt es, dass der Hub 100 Watt (3 A) aufnehmen und 85 Watt liefern kann, obwohl in der mitgelieferten Dokumentation 60 Watt angegeben sind. Letzteres ist korrekt. Nichtsdestotrotz meldete ein an den Anschluss angeschlossenes USB-C-Ladegerät, dass es ausreichend lud.

Unter Last erwärmte sich der Hub auf etwa 94 Grad, das ist okay. QGeeM scheint keinen Garantie-Support zu bieten, und die Verpackung enthält nur wenige Kleinigkeiten wie eine Tragetasche. Aber dieser leichte Hub bietet alles, was ein typischer Benutzer braucht – und das zu einem günstigen Preis.