Am Donnerstag, den 18. Mai, ist nicht nur Feiertag, sondern auch Vatertag. Und deshalb haben wir einige lustige Vatertags-Sprüche für Sie zusammengestellt, die Sie nicht nur per Direktnachricht verschicken können, sondern auch in Ihrem Whatsapp-Status, Ihrer Instagram-Story oder auf Facebook teilen können. Auf diese Art ehren Sie nicht nur Ihren Vater, sondern bringen auch Ihre Freunde, Bekannten und sonstige Follower zum Lachen.

10 lustige Sprüche zum Vatertag für Ihren Whatsapp-Status

Die folgenden Sprüche sind natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen 😉. Sie können die kurzen Texte direkt kopieren und im Whatsapp-Chat und -Status oder einer anderen Plattform teilen. Dazu passen noch selbst gewählte Emojis 😁

Wenn der Vater es nicht reparieren kann, dann kann es niemand!

Heute am Vatertag darfst du tun und lassen, was du willst. Also…wenn Mama es dir erlaubt.

Danke, Papa, dass du immer “ja” gesagt hast, wenn Mama “nein” sagte.

Alles Gute zum Vatertag wünscht dir dein bester Schwimmer!

Ist euch mal aufgefallen, dass nach dem Muttertag ein Montag folgt und nach dem Vatertag ein langes Wochenende? Ich mein ja nur.

Papa, du warst immer wie ein Vater für mich!

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Vatertag gesucht – aber du hast mich ja schon!

Vatertag, oh Vatertag, für die Leber wird das hammerhart!

“Luke, ich bin dein Vater!” Stephan, ich heiße Stephan.

Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten!

Ein Vater ist ein Mensch, zu dem man aufschaut. Egal, wie groß man ist!

Vatertag: Damit die Männer auch mal ihre Musik hören können.

Fallen Ihnen noch weitere tolle Vatertags-Sprüche ein? Schreiben Sie uns gerne:

