Microsoft Surface Laptop Go: Spar-Tipp unter den Surface-Laptops

Surface Laptop Go bei Amazon

In Anbetracht des Erfolgs der “Surface Go”-Reihe war es vielleicht unvermeidlich, dass Microsoft irgendwann ein weiteres preiswerteres Gerät herausbringen würde: das Surface Laptop Go. Der wichtigste Faktor ist der Preis, der jetzt nach dem erscheinen des Nachfolgers deutlich nachgegeben hat. Die gerade ausreichende Leistung der Einstiegsklasse (Straßenpreis ab 470 Euro) bedeutet, dass man für ein vernünft ausgestattetes Modell mehr bezahlen muss. Außerdem ist das getestete Spitzenmodell näher an den Premium-Laptops als am Budget-Markt. Auch die Akkulaufzeit ist ein Problem, denn das Gerät schafft es kaum, einen ganzen Arbeitstag mit einer einzigen Ladung zu überstehen.

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Menge, was man am Surface Laptop Go mögen kann. Die Leistung des getesteten Modells mit Intel Core i5-1035G1 ist solide. Hinzu kommen die sehr gute Tastatur und das Display in einem beeindruckend schlanken Gehäuse . Die “Dolby Audio”-Lautsprecher und die beiden Studiomikrofone sorgen ebenfalls für ein großartiges Audio- und Meeting-Erlebnis. Es gibt aber auch viele andere Notebooks, die in diesen Bereichen überragend sind, und einige von ihnen sind sogar günstiger.

Ausführlicher Test: Microsoft Surface Laptop Go