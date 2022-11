Omoton Laptop Ständer: Preis-Tipp

Das Angebot von Omoton ist etwas günstiger und kann genauso effektiv sein. Der Laptop-Ständer ist aus Aluminium gefertigt. In der Rille, in der Ihr Laptop sitzt, befindet sich eine Silikonmatte, die ihn sicher hält, ohne das Gerät zu beschädigen. Der Schlitz kann zwischen 1,4 und 6,9 Zentimeter verstellt werden, sodass er sich an jeden Laptop anschmiegt. Das Omoton-Modell ist so konzipiert, dass die Kanten des Notebooks frei liegen, was die Luftzirkulation fördert und gleichzeitig sicherstellt, dass er mit fast allen Laptops auf dem Markt kompatibel ist.