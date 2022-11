HP Chromebook x2 11: Bestes Chromebook im Folio-Stil

Ah, Laptops im Folio-Stil. Manche mögen sie als umständlich empfinden, aber unserem Tester hat dieses Modell sehr gut gefallen. Das HP Chromebook x2 11 ist eines der besten 2-in-1-Notebooks, die man kaufen kann. Das Aluminiumgehäuse des Tablets fühlt sich robust an. Die abnehmbare Tastatur ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber für lange Schreib-Sessions völlig ausreichend. Die hintere Platte, die sich in einen Ständer verwandelt, der das Tablet aufrecht hält, wird über Magnete stabil mit der Rückseite des Tablets verbunden. Was die Leistung angeht, so entspricht sie in etwa dem, was man von einem Chromebook erwartet. Es ist flink genug für alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet und Office-Programme.

