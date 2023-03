Sony WF-1000XM4: Der Preis-Leistungs-Sieger

Wenn Sie es sich den vergleichsweise hohen Preis leisten können und keine kleinen Ohren haben, empfehlen wir den Sony WF-1000XM4 aufgrund des wirklich erstaunlich guten Klangs. Sony hat wieder einmal ein außergewöhnliches Paar kabelloser Ohrhörer entwickelt. Neben einer soliden Akkulaufzeit und einer schnellen Aufladung bieten die Sony-Earbuds zudem die beste aktive Geräuschunterdrückung aller Ohrhörer im Test.

Die ANC-Technik in dem Sony-Modell unterdrückt nicht nur unerwünschte Geräusche, sondern verfügt auch über eine einzigartige KI-Technologie, die den Modus und die Lautstärke ändern kann – je nachdem, wo Sie sich befinden oder was Sie gerade tun. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr Technik: Speak-to-Chat, DSEE Extreme Upscaling, LDAC-Unterstützung für Hi-Res Audio Wireless sowie 360 Grad Reality Audio und Spatial Audio. Und so ziemlich alles lässt sich bei Bedarf anpassen oder gleich ganz abschalten.