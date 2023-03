At a Glance Unsere Wertung Pro Kompakt und komfortabel

Wenn Sie mit den früheren Ohrhörern von Sony vertraut sind, werden Sie feststellen, dass der XM4 ein überarbeitetes Design aufweist. Die langgestreckte ovale Form des WF-1000XM3 ist verschwunden und wurde durch eine Art runde Knospe mit einem Höcker an der Seite ersetzt, wo die Ohrspitze herausragt. Wir haben die schwarze Variante getestet. Es gibt auch ein Modell in Silber. Beide Varianten haben eine goldene Verzierung. Sie sind 10 Prozent kleiner als die Vorgängergeneration und wiegen jeweils 7,3 Gramm.

Beachten Sie: Das Over-Ear-Modell Sony WH-1000XM5 (Test) und auch der In-Ear-Nachfolger Sony WH-1000XM5 (Verfügbar ab Mai 2023) legen bei den KI-Funktionen noch eine Schippe drauf.

Design & Verarbeitung

10 Prozent kleiner

40 Prozent kleinere Aufbewahrungsbox

Spritzwasserschutz nach IP4X

Wir bevorzugen die neue Form, die sich der Ohrmulde anpasst. Aber es gibt auch kleinere und leichtere Ohrhörer, sodass sie für Menschen mit kleinen Ohren etwas sperrig sein könnten. In der Packung sind drei Größen von Ohrstöpseln enthalten, die aus einem Memory-Schaumstoff bestehen und einen bequemen und luftdichten Sitz gewährleisten. Im Test sind die WF-1000XM4 nie aus dem Ohr herausgefallen, selbst als der Autor seinen Hund durch den Garten gejagt hat.

Wenn Sie die Ohrhörer absichtlich herausnehmen, sorgen Sensoren dafür, dass die Musik automatisch angehalten und beim Wiedereinsetzen fortgesetzt wird. An der Außenseite der Knospen befinden sich berührungsempfindliche Tasten, die wirklich gut funktionieren. Die Einstufung nach IPX4 sollte für die meisten Menschen ausreichen. Die Ohrhörer werden mit Wasserspritzern und Schweiß fertig.

Wie die Ohrhörer ist auch die Ladestation um rund 40 Prozent geschrumpft. Das kleine Gehäuse kommt mit einer LED auf der Vorderseite, USB-C auf der Rückseite und kabellosem Laden. Die Ohrhörer hinein- und herauszunehmen gelingt mühelos. Schön ist auch die umweltfreundliche Verpackung, die zu 99 Prozent aus recycelten und nachhaltigen Materialien besteht – ganz ohne Plastik.

Klangqualität

6-mm-Treiber

LDAC mit Hi-Res-Audio-Wireless

DSEE Extreme

Sony hat bewiesen, dass Größe nicht alles ist und setzt auf 6-mm-Treibern, obwohl man Ohrhörer mit doppelt so großen oder sogar noch größeren Treibern bekommen kann. Allerdings kommt es hier wirklich darauf an, was man damit macht. Die WF-1000XM4 klingen schlichtweg atemberaubend. Unter dem unauffälligen Gehäuse verbirgt sich eine Menge Technik, die dies möglich macht, darunter der integrierte Prozessor V1 von Sony, der unter anderem Verzerrungen reduziert.

Die XM4 unterstützen den LDAC-Codec, der dreimal mehr Daten übertragen kann als das es herkömmliches Bluetooth und Hi-Res Audio Wireless ermöglicht. Sie müssen sich allerdings mit einem Gerät verbinden, das LDAC ebenfalls unterstützt.

Das ist jedoch nicht allzu schwierig, da es auf Handys mit Android 8.0 oder höher verfügbar ist. Für iPhone-Benutzer unterstützen die XM4 AAC. Die DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) Technologie bedeutet, dass die Ohrhörer komprimierte Audiodaten in Echtzeit hochrechnen können.

Wir haben die XM4-Ohrhörer mit einer Reihe von Geräten und Audioquellen getestet. Das Ergebnis: Sie klingen einfach fantastisch – ganz egal, was Sie gerade abspielen wollen. Die Audioqualität ist satt, kristallklar und ausgewogen. Außerdem unterstützen sie 360 Reality Audio, die räumliche Audiotechnik von Sony für ein Surround-Sound-Erlebnis.

Beachten Sie nur, dass Sie einen Streaming-Dienst wie Deezer oder Tidal mit dem richtigen Abo nutzen müssen, der diese Technik unterstützt. Die App kann Ihnen helfen, die richtige Größe der Ohrstöpsel zu finden, indem Sie die Passform testen. Und es gibt einen Equalizer, wenn Sie den Klang anpassen möchten.

Geräuschunterdrückung & intelligente Funktionen

Ambient Sound-Control

Anpassungen im Überfluss

Speak-to-Chat-Funktion

Die Klangqualität ist eine Sache, aber viele Leute werden das WF-1000XM4 wegen der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und anderer intelligenter Funktionen kaufen. Und wir können Ihnen sagen, dass Sony sich hier nicht zurückgehalten hat.

Wie wir es von Sony-Kopfhörern gewohnt sind, ist die Geräuschunterdrückung wahnsinnig gut und wohl die beste, die man bekommen kann. Die einzigen kabellosen Ohrhörer, die in die Nähe kommen, sind die Bose QuietComfort Earbuds ab 200 Euro.

Die WF-1000XM4 verfügen jedoch über so viele zusätzliche intelligente Funktionen, dass sie sich wirklich von der Masse abheben. Natürlich gibt es Dinge wie einen Umgebungsmodus, mit dem Sie Ihre Umgebung mit einem einstellbaren Pegel (20 Stufen zur Auswahl) hören können, und eine Windreduzierung im Hauptmodus.

Die wichtigste Funktion nennt sich Ambient Sound Control und kann das Profil automatisch anpassen, je nachdem, wo Sie sich befinden oder was Sie gerade tun. So wird zum Beispiel der Umgebungsklang aktiviert, wenn Sie laufen, und die Geräuschunterdrückung, wenn Sie stillstehen. Diese Funktionen sind als Aktionen definiert, wobei es etwa fürs Laufen eine Voreinstellung gibt.

Sony hat auch die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Orte zu registrieren, wie Ihr Büro, ein Café, das Sie häufig besuchen, oder das Fitnessstudio. In der Headphone-Connect-App können Sie Orte aus gelernten Orten registrieren oder einfach Ihre eigenen über eine Karte festlegen.

Und wie bei vielen anderen Dingen in der App können Sie, wenn es Ihnen nicht gefällt, entweder die Aktionen oder die Orte ausschalten, Außerdem lässt sich so ziemlich alles mit Feineinstellungen anpassen.

Es versteht sich fast von selbst, dass die Kopfhörer die digitalen Assistenten Alexa und Google unterstützen, aber es gibt noch mehr smarte Funktionen, über die man reden kann – wobei Reden ein treffendes Wort ist. Speak-to-Chat tut das, was auf der Verpackung steht: Die Kopfhörer erkennen, wenn Sie sprechen, um Ihre Musik zu unterbrechen und in den Umgebungsmodus zu wechseln, wenn dieser nicht bereits aktiviert ist.

Akkulaufzeit & Aufladen

Bis zu 24 Akkulaufzeit mit aktviertem ANC

Drahtloses Laden mit der Aufbewahrungsbox

Unterstützung fürs PD-Laden

Ein Bereich, der im Vergleich zum letzten Modell nicht verbessert wurde, ist die Akkulaufzeit. Sie gibt Sony mit insgesamt 24 Stunden an. Das sind acht Stunden mit den Ohrhörern und weitere 16 Stunden mit der Ladeschale. Es gibt zwar Ohrhörer, die länger durchhalten, aber diese Zahlen sind immer noch sehr respektabel und besser als die der Konkurrenz von Apple und Bose. Und diese Zahlen gelten mit aktiviertem ANC, sodass der WF-1000XM4 ohne ANC eine beeindruckende Laufzeit von 36 Stunden erreichen kann.

In unseren Tests hat der Akku sehr gut durchgehalten, oft sogar mit eingeschaltetem ANC. Als grober Richtwert gilt: etwa eine Stunde pro 10 Prozent Akkuleistung. Wie bereits erwähnt, verfügt das Gehäuse jetzt über kabelloses Qi-Laden, was das Aufladen erleichtert. Schnelles Aufladen bedeutet, dass man mit einer kurzen fünfminütigen Aufladung eine Stunde Wiedergabezeit erreichen kann.

Preis & Verfügbarkeit

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Flaggschiff-Kopfhörer von Sony auch ihren Preis. Mit einem Listenpreis von 349 Euro sind sie teurer als ihre Vorgänger, können aber mit Konkurrenten wie den Bose QC Earbuds und den AirPods Pro mithalten. Da inzwischen der Nachfolger kurz vor dem Marktstart steht, bekommen Sie die Sony WF-1000XM4 etwa bei Amazon aktuell schon für 179 Euro.

Fazit

Man muss schon das nötige Kleingeld haben, aber wenn man das hat, dann gibt es für kabellose Ohrhörer nichts Besseres als die Sony WF-1000XM4. Einzige Ausnahme: iPhone-Nutzer greifen zum AirPods Pro.

Dennoch sind die WF-1000XM4 eine Überlegung wert, ganz gleich, welchem Smartphone-Betriebssystem Sie treu sind. Neben der erstklassigen Klangqualität und der standardmäßigen Geräuschunterdrückung sind die XM4 vollgepackt mit zusätzlichen technischen und intelligenten Funktionen. Die Ambient Soundkontrolle kann automatisch zwischen verschiedenen Modi umschalten, wenn Sie sich bewegen oder an einem bestimmten Ort ankommen.

Der V1-Prozessor beherrscht DSEE Extreme Upscaling, Windreduzierung und vieles mehr. Hinzu kommt die LDAC-Unterstützung für Hi-Res Audio Wireless sowie 360 Reality Audio Spatial Audio. Die Liste der Funktionen geht weiter mit Speak-to-Chat, Ohrerkennung und mehr. Fast alles lässt sich auch in der App anpassen, sodass Sie alles so einstellen können, wie Sie es mögen – oder einfach alles ausschalten, was Ihnen nicht gefällt.