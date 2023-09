Die folgenden Sprüche zur Hochzeit und Ehe können Sie nicht nur auf Glückwunschkarten, Gästebüchern und in Hochzeitsreden verwenden, sondern auch per Whatsapp-Direktnachricht oder im Status Ihrer Social-Media-Kanäle teilen. Natürlich sind die Sprüche mit Humor und einem Augenzwinkern zu verstehen 😉

Kreative und lustige Hochzeits-Sprüche

Kurze, witzige Sprüche kommen immer gut an und lassen sich besonders einfach teilen. Kopieren Sie sich die Lustigsten einfach direkt in den Status oder versenden Sie diese. Wer will, kann die Sprüche noch mit passenden Emojis schmücken.

Die 5 erfolgreichsten Worte in einer Ehe: “Ja, du hast recht, Schatz!”

Die Ehe ist dazu da, Probleme gemeinsam zu lösen, die man allein nicht hätte.

Die Braut trägt die Farbe Weiß als Zeichen der Freude. Warum trägt der Mann eigentlich einen schwarzen Anzug?

Die Ehe ist eine Beziehung, in der eine Person immer recht hat. Die andere ist der Ehemann!

Eine gute Ehe ist, wenn beide die Hosen anhaben. Eine besonders gute Ehe ist, wenn keiner von beiden eine Hose an hat.

Eine gute Ehe ist wie Haarspray: Guter Halt, ohne zu kleben.

Man kann in der Ehe schon auch mal “nein” sagen zur Frau. Also ganz leise, wenn die Musik sehr laut ist. Oder wenn sie schläft!

Sie sollten wissen: Als die Ehe erfunden wurde, da wurden die Menschen im Schnitt nur 30 Jahre alt!

Neulich war ich auf einer Hochzeit. Alle verheirateten Männer sollten auf die Person zugehen, die ihr Leben lebenswert macht. Nun ja, was soll ich sagen … der Barkeeper wurde fast zu Tode getrampelt!

Liebe ist wie ein Vollbad: Einlassen, warm halten und darin baden bis man schrumpelig ist.

