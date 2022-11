Die meisten Menschen sind von der Klangqualität ihres Fernsehers nicht begeistert. Sie schrecken aber vor dem Anschluss eines Surround-Sound-Systems mit mehreren Lautsprechern zurück. Die beste Alternative ist eine Soundbar in einem relativ kompakten Gehäuse, das Sie einfach vor dem Fernseher platzieren. Das steigert die Audioqualität erheblich. Je nach Budget kann Ihre Soundbar viel mehr als nur TV-Audio wiedergeben. Einige High-End-Modelle sind kompatibel zu AirPlay und Chromecast, während andere eine “Spotify Connect”-Integration für die kabellose Musikwiedergabe bieten. Es gibt sogar einige, die mit virtuellen Assistenten wie Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel sind, sodass Sie Ihre Soundbar mit Ihrer Stimme steuern können. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber welche ist die beste für Ihre Bedürfnisse? Hier ist unsere Auswahl der besten Soundbars, die im Jahr 2022 erhältlich sind – zusammen mit den wichtigsten Merkmalen, die Sie bei der Suche nach einer Soundbar beachten sollten.

Was Sie beim Kauf einer Soundbar beachten sollten

Konnektivität

Der wichtigste Faktor beim Kauf einer Soundbar ist die Art und Weise, wie Sie sie an Ihren Fernseher anschließen. Die einfachste Art ist ein optisches Kabel. Es lohnt sich vor dem Kauf einer Soundbar zu prüfen, ob Ihr Fernseher über entsprechende Anschlüsse verfügt. Es gibt auch Soundbars, die über HDMI mit jedem ARC-unterstützten Fernseher verbunden werden können. Auch hier sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Fernseher den Audio Return Channel unterstützt, bevor Sie das Geld ausgeben.

Die meisten Soundbars verfügen nicht nur über optische und HDMI-Anschlüsse, sondern auch über Auxiliary- und Stereo-Klinkenanschlüsse, die zwar eine geringere Qualität bieten, aber mit so gut wie jedem Fernseher (und anderen 3,5-mm-Geräten) kompatibel sind. Aber im Jahr 2022 dreht sich alles um kabellose Konnektivität. Wenn Sie also Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet abspielen möchten, empfehlen wir Ihnen, in eine Soundbar mit Bluetooth-Konnektivität zu investieren. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei um eine Standardfunktion, und alle von uns vorgestellten Soundbars bieten Bluetooth-Unterstützung, aber es lohnt sich, daran zu denken. Einige Soundbars gehen noch einen Schritt weiter und bieten kabellose Konnektivität über AirPlay 2 und Chromecast, aber diese Soundbars sind in der Regel am oberen Ende des Marktes angesiedelt.

Wie sieht es mit Leistungsdaten aus?

Einige Hersteller versuchen, die Verbraucher mit riesigen Leistungsangaben für ihre Verstärker zu begeistern, aber es lohnt sich nicht, ihnen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Selbst wenn die Leistungsangaben korrekt sind, ist die Wattzahl keine echte Darstellung der Lautstärke, da auch die Empfindlichkeit der Lautsprecher eine Rolle bei der Gesamtlautstärke spielt.

Brauche ich einen Subwoofer?

Obwohl es Ausnahmen von der Regel gibt, können die meisten Standalone-Soundbars einfach keinen Full-Range-Sound erzeugen, so dass viele die Basstöne an einen separaten Subwoofer auslagern. Der dedizierte Subwoofer erzeugt viel tiefere, sattere Bässe als jede eigenständige Soundbar und lässt Explosionen, Schüsse und die Soundtracks in Hollywood-Blockbustern und den neuesten AAA-Spielen unglaublich gut klingen.

Es gibt zwei Arten von Subwoofern – aktive und passive. Wobei letztere auf den eingebauten Verstärker und damit auf die Netzstromversorgung verzichten. Das ist möglich, wenn Sie den Subwoofer über ein Kabel mit der Soundbar verbinden und den Verstärker in der Soundbar verwenden. Wenn Sie jedoch einen kabellosen Subwoofer suchen, benötigen Sie einen zweiten Stecker in der Nähe, um den Subwoofer separat mit Strom zu versorgen.

Kann ich eine Soundbar an der Wand montieren?

Sie wird immer beliebter, aber die Möglichkeit, eine Soundbar an der Wand zu montieren, wird nicht von allen unterstützt. Je nach Design der Soundbar ist es möglich, und jede Soundbar, die an der Wand montiert werden kann, wird mit allen Halterungen und Teilen geliefert, die Sie zur Befestigung benötigen – abgesehen von der Bohrmaschine natürlich!