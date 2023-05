Kodak Step Instant Printer: Der beste Drucker auf Zink-Basis

Der Kodak Step ist einer der günstigsten Zinkdrucker auf dem Markt. Die Zinkbilder sind nicht so beeindruckend wie die von Marken wie Instax und Polaroid, aber die Betriebskosten sind viel niedriger und es gibt keine Entwicklungszeit.

Der Kodak Step hat ein einfaches Design mit einer kompakten, rechteckigen Form, die in verschiedenen Farben erhältlich ist. Er ist auch für Anfänger leicht zu bedienen. Es können bis zu 25 Bilder mit einer Akkuladung entwickelt werden.

Die Abzüge selbst sind mit 2 x 3 Zoll relativ klein und eignen sich daher am besten für Fotos in Brieftaschengröße. Die Bilder haben eine selbstklebende Rückseite, so dass sie als Aufkleber verwendet werden können. Und sind in verschiedenen Farben erhältlich, wobei einige Details der Originalbilder verloren gehen.

Die Anwendung bietet eine Reihe von Bearbeitungsmöglichkeiten, hat aber einige Fehler und Probleme. Der günstige Preis des Kodak Step macht ihn jedoch zu einem brauchbaren tragbaren Drucker, der seinen Zweck erfüllt.