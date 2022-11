Empfehlung der Redaktion: Logitech Brio 4K Ultra HD

Logitech Brio Ultra HD-Webcam bei Amazon

Die Brio von Logitech ist nach wie vor eine der besten Webkameras, vor allem weil sie eine der wenigen Webkameras mit Autofokus ist, die Aufnahmen in 4K-Auflösung macht. Windows Hello ist mit von der Partie. Die Brio verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die dafür sorgen, dass Sie gut aussehen, und dank der Unterstützung von Windows Hello können Sie sich im Handumdrehen anmelden. Die Logitech Brio Ultra HD-Webcam ist wieder gut lieferbar. Das war letztes Jahr noch ganz anders. Da war diese beliebte Kamera ständig ausverkauft und teuer. Für viele Nutzer wird die Brio Ultra HD von Logitech immer noch zu teuer sein. Aber eine Schar treuer Fans hält sie auch für den Goldstandard unter den PC-Webkameras, mit oder ohne Windows Hello.