Um morgens gleich frisch in den Tag zu starten, kann ein lustiger, kreativer “Guten Morgen”-Spruch helfen. Mit einem solchen Spruch können Sie gleich gute Stimmung in der Arbeit oder der Schule verbreiten oder auch direkt per Whatsapp verschicken. Natürlich können Sie diese auch auf anderen Social-Media-Plattformen teilen.

Kreative und lustige “Guten Morgen”-Sprüche

Kurze, witzige Sprüche kommen immer gut an und lassen sich besonders einfach teilen. Kopieren Sie sich die schönsten davon direkt in den Whatsapp/Instagram-Status oder versenden Sie diese. Wer will, kann die Sprüche noch mit passenden Emojis schmücken 😁

Wieder so ein Morgen, an dem man sich wünscht, der Kaffee käme direkt aus der Dusche.

Du bist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe … Spaß, ich muss zur Arbeit!

Ich hasse es ja, dass ich morgens schon so gut aussehe und gar nicht mit jammern kann … Kennt ihr das?

Der schwerste Abschied? Immer morgens – von meinem Bett!

“Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du heute Morgen gelaunt?“ – “Null! Verdammt noch mal null!”

Manchmal, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, denk ich mir: “Gott sei Dank zählen die inneren Werte!”

Zu kalt, zu früh, zu Montag!

Guten Morgen! Heute ist so ein Tag, da braucht selbst mein Kaffee einen Kaffee!

Egal, mit welchem Fuß ich aufstehe, es scheint immer der Falsche zu sein! Ich brauche definitiv mehr Füße.

Heutiger Dresscode: In Bettdecke gewickelt!

Also ich beobachte das ja schon recht lange: Schlimme Tage fangen meistens morgens an!

So ein Wecker bringt einfach sinnlose Unruhe in den Tag!

Kaffee unser, der du bist in meiner Tasse, deine Wirkung komme, meine Müdigkeit vergehe … und zwar schnell!

Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung!

Ich könnte schwören, mich eben erst hingelegt zu haben.



Vermissen Sie einen ganz besonderen Spruch in der Liste? Dann schreiben Sie uns doch einfach:

Weitere Whatsapp-Sprüche gibt es hier: