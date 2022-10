Der Online-Anbieter sim.de hat einen Mobilfunktarif mit 7 GB Datenvolumen für nur 6,99 Euro monatliche Grundgebühr im Angebot. Neben der Internet-Flat beinhaltet der Tarif eine Telefonie-Flat in alle Netze, eine SMS-Flat sowie eine Flat für Gespräche und Datennutzung im EU-Ausland. Außerdem ist der Tarif monatlich kündbar.

Zum Angebot: 7 GB LTE Allnet Flat für 6,99 Euro

Wie gut ist das Angebot?

Sim.de bietet diesen Tarif normalerweise zu einem Preis von 8,99 Euro an. Sie zahlen jetzt also 2 Euro weniger. Sucht man einen vergleichbaren Tarif bei O2 direkt, so ist dieser viel teurer: Der O2 Free S Boost von O2 mit 6 GB Datenvolumen kostet derzeit 24,99 Euro pro Monat. Hinzu kommt eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro gegenüber 19,99 Euro bei sim.de (fällt nur bei der monatlich kündbaren Variante an). Bei O2 erhält man jedoch dafür auch höhere Surf-Geschwindigkeiten mit bis zu 225 MBit/s LTE.

Die Daten des Tarifangebots im Überblick:

Anbieter: sim.de

Netz: O2

Datenvolumen: 7 GB mit LTE bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 6,99 Euro

Optionen: Monatlich kündbar oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

Anschlussgebühr (monatlich kündbar): 19,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Einfache Rufnummermitnahme vom bisherigen Anbieter

Für welche Nutzer sind 7 GB geeignet?

7 GB reichen absolut aus, wenn man unterwegs mit dem Smartphone viel surft oder Bilder herunterlädt. Auch Apps wie Google Maps, Whatsapp, Instagram, Facebook und Co kann man bedenkenlos nutzen. Wer mobil Musik streamt und hin und wieder einen Film oder eine Serie schaut, sollte easy mit den 7 GB auskommen. Für Nutzer, die öfters Filme auf dem Smartphone sehen wollen oder z.B. viel mit der Bahn unterwegs sind und von unterwegs arbeiten müssen, empfehlen wir einen Tarif mit höherem Datenvolumen. Hier hat derzeit sim.de ein Super-Angebot mit 16 GB:

16 GB LTE Allnet Flat für 10,99 Euro statt 13,99 Euro

