Auch in Zeiten von E-Mail, Whatsapp & Co. sind Briefkästen nach wie vor im Einsatz. Das Problem ist nur, dass sie entweder vollkommen unauffindbar sind (bei Postkarten) oder eine Stunde zuvor geleert wurden (bei wichtigen Briefen). Sie kennen das alles? Dann zeigen wir Ihnen eine einfache Lösung, wie Sie zukünftig jeden Briefkasten in der Nähe finden samt Leerungszeit.

Briefkasten in der Nähe finden – so einfach geht’s

Die zuverlässigste Quelle für Briefkasten-Standorte ist die Deutsche Post selbst. Auf ihrer Website gibt es einen Standortfinder, mit dem Sie unter anderem auch Briefkästen orten können:

Öffnen Sie den Standortfinder im Browser. Geben Sie links neben der Karte Ihren aktuellen oder den gewünschten Standort ein (Adresse, PLZ, Ort) oder erlauben Sie der Webseite den Standortzugriff, um den aktuellen Standort automatisch zu ermitteln. Klicken Sie unter der Ortseingabe auf „Briefkasten“, damit nur diese angezeigt werden. Starten Sie die Suche mit der Enter-Taste oder mit Klick auf das Lupen-Symbol.

Auf der linken Seite erhalten Sie eine Liste mit nach Entfernung sortierten Ergebnissen, die Ihnen auf der rechten Seite als Kartenansicht angezeigt werden. In grüner Schrift sehen Sie auch gleich, wann die nächste Leerung ist. Wenn Sie auf ein Ergebnis klicken, bekommen Sie noch viele weitere Informationen wie die genaue Adresse, über die Sie direkt die Navigation starten können sowie die Leerungszeiten an den einzelnen Wochentagen.

Der Standortfinder der Deutschen Post hilft Ihnen bei der Briefkastensuche.

Mit der mobilen App der Deutschen Post (Android | iOS) haben Sie den Standortfinder auch unterwegs parat. Für die spezifische Suche nach Briefkästen gehen Sie dort wie folgt vor:

Öffnen Sie die Post-App und tippen Sie in der unteren Menüleiste auf „Standorte“. Geben Sie in der Suchleiste den Standort an (Adresse, PLZ, Ort). Gehen Sie rechts oben auf das Filter-Symbol, tippen Sie auf “Standort Typen auswählen” und wählen Sie „Briefkasten“ aus. Tippen Sie auf „Anwenden“, um die spezifische Suche zu starten.

Identisch zum Browser erhalten Sie eine sortierte Liste mit dem nächsten Briefkasten ganz oben. Um zwischen der Listen- und Kartenansicht zu wechseln, tippen Sie einfach auf die graue Leiste mit „Ergebnisliste“. Detailinformationen zu den einzelnen Standorten erhalten Sie, wenn Sie diese auswählen.

Praktisch für unterwegs: der Standortfinder in der Post-App.

Briefkasten mit Spätleerung finden

Wie findet man den nächsten Briefkasten, der noch am selben Tag geleert wird? Eine wichtige Frage, denn manchmal kann der Brief nicht bis zum nächsten Tag warten. Im Standortfinder gibt es dafür zwei Möglichkeiten: