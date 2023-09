Snipping-Tool per Druck-Taste öffnen

Einen Screenshot des kompletten Bildschirms erzeugen Sie in Windows über die Druck-Taste, die Tastenkombination Alt-Druck erfasst ein Bild des aktuell geöffneten Fensters. Sie können jedoch auch einstellen, dass die Druck-Taste das Snipping-Tool aufruft, also die integrierte Screenshot-App von Windows 10 und 11.

In Windows 10 rufen Sie dazu über das Startmenü die „Einstellungen“ auf und öffnen Sie „Erleichterte Bedienung“. Scrollen Sie nun in der Spalte auf der linken Seite nach unten und klicken auf „Tastatur“. Scrollen Sie im folgenden Fenster erneut nach unten und setzen Sie den Schalter bei „Verwenden der Druck-Taste zum Öffnen der Funktion für Bildschirmausschnitte“ auf „Ein“.

Nach einer Konfigurationsänderung in Windows öffnet die Drucktaste automatisch das Snipping Tool, mit dem Sie Screenshots anfertigen. IDG

Für die Umstellung in Windows 11 öffnen Sie zunächst in den „Einstellungen“ von Windows die „Barrierefreiheit“, scrollen nach unten zum Abschnitt „Interaktion“ und klicken dort auf „Tastatur“. In der nachfolgenden Liste finden Sie die Option „Verwenden Sie die Drucktaste, um das Snipping Tool zu öffnen“. Nachdem Sie den Schalter auf „Ein“ gestellt haben, ist die Funktion sogleich aktiv. Nun hat die Tastenkombination Alt-Druck keine Bedeutung mehr.

Mit der Druck-Taste starten Sie nun das Snipping-Tool: Am oberen Bildschirmrand können Sie auswählen, ob Sie ein Rechteck, eine freie Form, das aktuelle Fenster oder den gesamten Bildschirm markieren möchten. Das mit dem Mauszeiger umrissene Bild landet in der Zwischenablage, von wo Sie es in ein beliebiges Grafikprogramm einfügen können. Ein Klick auf die Vorschau rechts unten überträgt die Daten in die Arbeitsfläche des Snipping-Tools.

