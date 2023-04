Ja, es ist schon wieder so weit: Ostern steht vor der Tür und damit nicht nur die Gelegenheit, Eier zu verstecken oder zu suchen, sondern auch, den Liebsten ein schönes Osterfest zu wünschen. Für alle, die es schnell und unkompliziert mögen, haben wir daher eine Reihe tollen und lustigen Sprüchen aufgelistet, die sich perfekt im Whatsapp-Status, als Direktnachricht oder auf sonstigen Social Media Plattformen wie Instagram machen.



Tolle und lustige Whatsapp-Sprüche zu Ostern

Kurze, witzige Sprüche kommen immer gut an und lassen sich besonders einfach teilen. Kopieren Sie sich die schönsten davon direkt in den Status oder versenden Sie sie privat. Wer will, kann die Sprüche noch mit passenden Oster-Emojis schmücken.



Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm!

Zum Glück gibt es kein Osterlied von Wham!

Freue mich schon tierisch auf Ostern und das Eierbemalen – das kitzelt immer so schön.

Wer an Ostern nach den Eiern sucht, hat an Weihnachten die Bescherung.

Ostern – ich mache da nur mit wegen der Schokolade und den freien Arbeitstagen!

Hier ein Ei, dort ein Ei – bald sind’s drei, dann vier …! Ist es noch so gut versteckt, wird’s bestimmt von mir/euch entdeckt!

Ich schenke dir ein Osterei. Wenn du’s zerbrichst, dann hast du zwei!

Du bist der süßeste Hase für mich – so wünsche ich frühe Ostern für dich!

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt Dir liebe Ostergrüße.

Ei will always love you!



Vermissen Sie einen ganz besonderen Spruch in der Liste? Dann schreiben Sie uns einfach zum Beispiel über den entsprechenden Kontakt-Button am Ende des Artikels oder auch einfach auf Instagram .

Weitere Whatsapp-Sprüche gibt es hier: