Der Onlinehändler Amazon ist dafür bekannt, Kunden bequeme Einkaufs-Lösungen zu bieten. Dazu gehören auch verschiedene Modelle für eine Ratenzahlung. Neben der zinsbehafteten Finanzierung über einen Rahmenkredit bei Barclays gibt es auch eine kostenlose und schufafreie Methode: Den zinsfreien Ratenkauf über einen Zeitraum von 5 monatlichen Zahlungen (teils auch 12 monatliche Zahlungen bei teuren Produkten).

Diese Variante namens “Amazon Monatliche Zahlungen” erfordert keine Registrierung und muss nicht beantragt werden, sie steht qualifizierten Kunden bei ausgewählten Produkten automatisch zur Verfügung. Für den Ratenkauf freigegebene Artikel sind die von Amazon selbst verkauften und versandten Produkte.

Dazu gehören etwa die eigenen Amazon-Geräte wie Echo-Lautsprecher oder Fire-Tablets, verschiedene Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Smartwatches und Apple-Produkte, Elektro-Großgeräte sowie vieles mehr. Wir erklären, wie’s geht.

Ratenzahlung bei Amazon nutzen – wie geht das?

Als berechtigter Amazon-Kunde haben Sie bei verschiedenen Artikeln direkt auf der Produktseite die Möglichkeit, den Kauf in monatlichen Raten zu begleichen (ohne Bonitätsprüfung und ohne Zinsen).

Je nach Produkt, Preis und Kunde stehen entweder 5 oder 12 monatlichen Zahlungen zur Verfügung. Die Option “Amazon Monatliche Zahlungen” finden Sie unter dem Punkt “Kaufoptionen und Plus-Produkte”. Dort sehen Sie auch gleich, wie hoch die Rate ist und auf wie viele Monate sie sich verteilt. Klicken Sie dann auf “in den Einkaufswagen”.

Alternativ können Sie auch im Einkaufswagen die Option noch auswählen. Dazu setzen Sie neben dem Produkt den Haken bei “Zahlen in X monatliche Zahlungen von XX Euro”.

Mit der Ratenzahlung über 5 Monate können Sie in der Regel aber immer nur einen Einkauf aus jeweils einer Produktgruppe tätigen. Sie können also nicht gleichzeitig Rechnungen für zwei Smartphones, zwei Drohnen oder zwei Spiegelreflexkameras in Raten begleichen. Die genauen Details finden Sie in den Amazon-Angebotsbedingungen.

Die erste Rate zahlen Sie direkt am Tag des Einkaufs (plus eventuelle Versandkosten), die weiteren Zahlungen folgen dann jeweils mit einem Abstand von 30 Tagen.

Amazon-Angebot ansehen

Wer ist zum Ratenkauf berechtigt?

Folgende Voraussetzungen gelten für den schufafreien Ratenkauf ohne Zinsen bei Amazon:

Ihr Konto bei Amazon muss seit mindestens einem Jahr bestehen.

Sie müssen ein Zahlungsmittel hinterlegt haben.

Ihr Amazon-Konto darf nicht „vorbelastet sein“. Es dürfen also keine Rücklastschriften, Zahlungsunfähigkeiten oder Ähnliches aufgetreten sein.

Sie müssen in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Luxemburg wohnhaft sein.

Mir wird die Ratenzahlung nicht angezeigt. Warum?

Das kann mehrere Gründe haben. Obwohl die Ratenzahlung für tausende Produkte verfügbar ist, gibt es allein in Deutschland fast 250 Millionen Produkte bei dem Online-Warenhändler zu kaufen. Eine schwindelerregende Summe – mit einem klaren Fazit: Für viele Produkte gibt es den erwähnten Ratenkauf (noch) nicht. Für viele beliebte Produkte aber schon.

Wenn Sie den Button für den Ratenkauf also noch nie gesehen haben, prüfen Sie unsere Checkliste für die Voraussetzungen (siehe oben) oder setzen Sie sich gegebenenfalls mit Amazon in Verbindung.

Kann ich Raten auch vorzeitig oder später begleichen?

Wer ausstehende Raten bei Amazon doch lieber vollständig begleichen will, dem steht nichts im Wege: Solange Sie die volle Summe direkt überweisen, hat sich das mit dem Ratenkauf erledigt und Amazon ist zufrieden.

Sie sind aber nicht berechtigt, Raten auf mehr als genannte Monate aufzuteilen. Auch beliebige Anteile der geschuldeten Summe können Sie nicht vorab überweisen: Entweder Sie zahlen die vereinbarten Raten im vereinbarten Takt oder alles auf einmal.

Amazon-Angebot ansehen

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es noch bei Amazon?

Mit der Beantragung eines individuellen Kreditrahmens beim Finanzdienstleister Barclays können Sie bei Amazon (nach Schufa-Prüfung) ebenfalls in Raten zahlen. Neben dem Einbinden der Schufa gelten dabei noch diese Sonderregeln: